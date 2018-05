Era stata spedita nel 1927 | la lettera arriva a destinazione nel 2018

Borsa svizzEra : mattinata contrastata : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

La nuova patch di Sea of Thieves è stata rimandata : arriverà la prossima settimana insieme al trailer dell'espansione The Hungering Deep : Se siete tra coloro che attendevano la nuova patch di Sea of Thieves oggi, purtroppo rimarrete delusi, poiché gli sviluppatori hanno comunicato che l'aggiornamento è stato rimandato.Come segnala VG247.com, il ritardo nella pubblicazione della patch è stato causato dalla comparsa imprevista di un bug nel codice della versione PC. Rare, quindi, ha deciso di prendersi un tempo maggiore per risolvere il problema e offrire un aggiornamento ...

Crostata ai lamponi - Cheese cake o Venere nEra? Una torta per ogni mamma : Cosa si regala alla mamma il giorno della sua festa? Probabilmente, per molte madri esauste dalla quotidiana pratica multitasking, il dono più gradito sarebbe un po’ di tranquillità. Però anche ricevere un dolce dedicato a lei può essere una sorpresa molto piacevole, soprattutto se rispecchia la sua personaltà e i suoi gusti. Insomma, la festa della mamma deve essere una giornata dolce e rosa. Dolce e rosa è anche la nuova pasticceria ...

Cagliari - bidella suicida - folla commossa ai funErali : 'Accuse assurde - è sempre stata corretta' : Un caloroso e sentito abbraccio a quella donna che per anni ha lavorato nella scuola dell'infanzia di Sestu, alle porte di Cagliari. Una chiesa stracolma, la parrocchia di San Giorgio, per tributare l'...

BIDELLA A CAGLIARI ACCUSATA DI PEDOFILIA SI SUICIDA/ “Sono innocente” : non Era stata rinviata a giudizio : CAGLIARI, BIDELLA si uccide dopo accuse di PEDOFILIA: “Sono innocente, la gente giudica e basta”. Non ha retto le accuse la 64enne ex BIDELLA, ACCUSATA di violenze sui bambini(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 12:35:00 GMT)

Picchiarono una disabile perché Era stata servita prima di loro al bar : indagati per lesioni e minacce : Sono indagati con le accuse di lesioni, minacce e danneggiamento Antonio Casamonica, 26 anni, e suo cugino Alfredo Di Silvio per aver aggredito e picchiato una giovane ragazza disabile e un uomo romeno di 39 anni in un bar di via Salvatore Barzilai, nel quartiere romano della Romanina. Il fascicolo è affidato alla Dda dell’aggiunto Michele Prestipi...

Statale Sport Day : l'edizione di quest'anno ospiterà al suo interno una sezione dedicata agli eSports : La presenza degli eSport è stata possibile anche grazie alla collaborazione con University ESports Series; realtà che già da anni si impegna a sostenere all'interno delle università il mondo degli ...

Parma - tenta di strangolare figlia di un anno con la canottiEra/ Ultime notizie : arrestata - bimba non grave : Parma, tenta di strangolare figlia di un anno con la canottiera: arrestata mamma 30enne di origini nigeriane, la bimba fortunatamente non è grave. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 10:14:00 GMT)

Dipendenti statali - via libEra a 1900 nuove assunzioni : Il ministro Marianna Madia ha firmato il decreto che sblocca l'assunzione di 1900 nuovi Dipendenti statali.Continua a leggere

Colombia - studentessa universitaria molestata dal prof : telecamEra nascosta in aula lo incastra : Sono accuse precise, dettagliate e circostanziate quelle presentate da una studentessa universitaria ventenne nei confronti di un suo professore , direttore di un corso di laurea in scienze naturali. ...

La Croce Rossa ha detto che una sua opEratrice è stata rapita in Somalia : La Croce Rossa ha detto che una sua operatrice è stata rapita a Mogadiscio, la capitale della Somalia; la polizia somala ha detto che la donna è tedesca. Reuters scrive che sarebbe stata rapita da uomini armati non identificati e The post La Croce Rossa ha detto che una sua operatrice è stata rapita in Somalia appeared first on Il Post.