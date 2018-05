Enel | patto per sostenibilità con Associazioni Consumatori Fvg 2

liberoquotidiano

(Di venerdì 11 maggio 2018) (AdnKronos) - (Adnkronos) - In ogni tappa del tour vengono affrontate le tematiche legate al mondo della vendita dell'energia senza dimenticare altri ambiti come la mobilità sostenibile o l'efficienza energetica che raccolgono un interesse crescente nel mondo consumeristico. In ogni sessione, dopo u