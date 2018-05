Emorragia cerebrale scambiata per gastrite | parla il papà di Alice | Nostra figlia

Cade dal letto - in ospedale la dimettono per una gastrite : a due anni muore per un'Emorragia cerebrale - a Torino : È stata un'emorragia cerebrale, dovuta probabilmente a una caduta accidentale, a uccidere, sabato scorso, una bambina di due anni. È questo l'esito dell'autopsia effettuata nel pomeriggio dal medico legale Roberto Testi. Sulla morte la Procura di Torino ha aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti. Le indagini sono coordinate dal pm Giulia Marchetti e devono accertare eventuali negligenze mediche. La piccola era stata ...

Dimessa per una sospetta gastrite : bimba muore per Emorragia cerebrale : La Procura di Torino ha aperto un’inchiesta sul decesso di una bambina di due anni, morta sabato sera per un’emorragia cerebrale. Sul corpo verrà effettuata l’autopsia. Venerdì scorso la bimba, residente a Collegno, era stata portata dai genitori all’ospedale di Rivoli, in preda a crisi di vomito e inappetenza. I sanitari, a cui la madre ha raccontato che la bambina nei giorni precedenti era caduta dal letto, hanno ...

Ciclismo : Emorragia cerebrale per addetto al servizio d'ordine : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - Un motociclista, addetto al servizio d'ordine del Giro d'Italia, è in gravissime condizioni dopo essere investito da un automobilista che avrebbe forzato il posto di blocco per il passaggio dei ciclisti nell'agrigentino. L'uomo, che ha riportato una emorragia cerebrale,

Napoli - baby rapinatore ferisce guardia giurata con un pugno : il vigilante operato al cervello per Emorragia cerebrale : Voleva rapinare una guardia giurata che rientrava a casa dal servizio. Voleva il denaro, ma quando il vigilante gli ha spiegato di non avere contanti, accennando anche una reazione, lo ha colpito con ...

Alex Ferguson è ancora ricoverato in condizioni “gravi” dopo l’Emorragia cerebrale di sabato : Alex Ferguson – ex allenatore scozzese della squadra di calcio del Manchester United – è ancora ricoverato in condizioni “gravi” dopo l’emorragia cerebrale per cui era stato operato sabato scorso. Ferguson – che ha 76 anni – era stato trasportato The post Alex Ferguson è ancora ricoverato in condizioni “gravi” dopo l’emorragia cerebrale di sabato appeared first on Il Post.

Alex Ferguson resta in terapia intensiva dopo l'intervento per un'Emorragia cerebrale. Gli aggiornamenti : Sir Alex Ferguson , ex manager del Manchester United, è stato operato d'urgenza per un'emorragia cerebrale. La notizia è stata diffusa nella serata di sabato 5 maggio con una nota del club in cui si ...

Sir Alex Ferguson operato per Emorragia cerebrale : è in gravi condizioni : Sir Alex Ferguson, ex allenatore del Manchester United e leggenda del calcio mondiale, è in gravi condizioni. Alex Ferguson: emorragia cerebrale Colpito da emorragia cerebrale, il 76enne Ferguson è stato operato...

Calcio - paura per Sir Alex Ferguson : Emorragia cerebrale - operato d’urgenza : Calcio, paura per Sir Alex Ferguson: emorragia cerebrale, operato d’urgenza Calcio, paura per Sir Alex Ferguson: emorragia cerebrale, operato d’urgenza Continua a leggere