Emily Blunt | vende casa ma ci perde

vanityfair

: Comunque vorrei capire perché al #metgala gente come Natalie Portman, Emily Blunt, Elizabeth Olsen non c'è mai. PRONTOO?? - __theyarenotyou : Comunque vorrei capire perché al #metgala gente come Natalie Portman, Emily Blunt, Elizabeth Olsen non c'è mai. PRONTOO?? - Nerodamore : e se di punto in bianco iniziassi a baciarvi tutti, qui in metro, avrei la possibilità di redimermi dal peccato ven… - swKids : Un cast come questo farà felici grandi e piccini! #JungleCruise -

(Di venerdì 11 maggio 2018)e il marito John Krasinski sono al cinema insieme con «A Quiet Place», un film realizzato con un budget limitato ma che in realtà ha già avuto un grande successo, incassando nel primo weekend di programmazione negli Stati Uniti 50 milioni di dollari. Recentemente, però, non si può dire che sia andata così bene anche nel campo immobiliare. La coppia, infatti, ha venduto il suo appartamento di Brooklyn, New York, per 6,45 milioni di dollari, ma l’operazione non è stata un affare. LEGGI ANCHEBen Affleck trasloca vicino a Jennifer Garner I due attori avevano comprato la dimora nel 2015 per 6 milioni di dollari, cifra a cui si sono aggiunte tutte le spese di ristrutturazione. Facendo due conti è chiaro quindi chee John sono andati in pareggio, se non in perdita. E, anzi, sembra che il prezzo iniziale richiesto fosse di 8 milioni di dollari, da cui sono stati ...