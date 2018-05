Educazione stradale - I cigni attraversano sulle strisce pedonali - VIDEO

quattroruote

: Treviglio, frase razzista sul libretto del Comune: ritirato - RadioLondra_ : Treviglio, frase razzista sul libretto del Comune: ritirato - IlNuovoTorrazzo : Crema - Educazione Stradale alla Scuola dell'Infanzia di San Bernardino -

(Di venerdì 11 maggio 2018) Anche i, nel loro piccolo, danno il buon esempio. Ligia alle regole del Codice della strada, una famigliola composta da mamma, papà e piccolo è stata ripresa a Laveno (VA), sul lago Maggiore, mentre atttraversazebre. I, come ogni anno, hanno nidificato al lato della strada, davanti al porticciolo della cittadina e, per raggiungere il lago, hanno imparato a utilizzare il passaggio riservato ai pedoni. Si avvicinano, attendono che le macchine si fermino e, tenendo sempre il piccolo al centro della carovana, per proteggerlo. Guarda il