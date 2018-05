Educazione sotto attacco | in 5 anni 21mila alunni e insegnanti colpiti

tg24.sky

(Di venerdì 11 maggio 2018) Lo denuncia Save the Children insieme all'organizzazione Global Coalition to Protect Education from Attack. Scuole e università sono stati bersaglio di oltre 12mila attacchi armati tra il 2013 al 2017