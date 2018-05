Ecco la nuova maglia della Roma

Uomini e Donne - Marta Pasqualato nuova tronista? Ecco la sua risposta : Uomini e Donne nuovi tronisti: Marta Pasqualato torna a settembre? Marta Pasqualato sul Trono di Uomini e Donne dopo essere stata rifiutata da Nicolò Brigante? Sono tanti i telespettatori del programma che hanno già fatto un appello a Maria De Filippi per rivedere l’ex corteggiatrice di nuovo in tv a settembre. Ma, almeno per il […] L'articolo Uomini e Donne, Marta Pasqualato nuova tronista? Ecco la sua risposta proviene da Gossip e ...

In Nuova Zelanda Nessuno Vuole Raccogliere I Kiwi A 16 - 5 Dollari L'ora : Ecco La Decisione Del Governo : ... una situazione che non è tipica della Nuova Zelanda, ma che si verifica in tutti i paesi la cui economia si poggia in parte sulla produzione agricola. Nella Bay of Plenty, una delle zone in cui la ...

Galaxy S9 e S9+ Ecco la nuova colorazione Rosso Borgogna : le immagini dal vivo : La versione con colorazione Rosso Borgogna dei Samsung Galaxy S9 e S9+ si mostra in alcune immagini dal vivo, e sembra essere particolarmente bella.Sembra che ormai Samsung ci abbia preso la mano: presentare una o due colorazioni successive anche di alcuni mesi dall’uscito di un nuovo smartphone top di gamma.E’ successo in passato con il Galaxy S7, con i Galaxy S8 e quest’anno tocca anche ai più recenti Galaxy S9 e S9+.Continue ...

Rooney lascia l’Everton : Ecco la nuova destinazione dell’attaccante : E’ giunta al capolinea l’esperienza all’Everton dell’attaccante Wayne Rooney. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, l’attaccante inglese ha raggiunto un accordo con il DC United, squadra di Washington in MLS, nelle casse del club inglese circa 12 milioni di sterline. Si conclude così la seconda esperienza con la maglia dell’Everton per Rooney, adesso una nuova affascinante avventura. L'articolo Rooney lascia ...

Ecco la nuova eliminata di Amici 2018 : i fan ancora non ci credono : Ad Amici 2018 verrà eliminata Carmen o Emma sabato 12 maggio: la sfida non è stata annullata, almeno a oggi le cose stanno così, anche se le proteste del pubblico stanno proseguendo e pensiamo che andranno avanti fino a quando andrà in onda la sesta puntata e scopriremo se l'eliminazione di Carmen o Emma ci sarà o meno. Questa sfida è sicuramente protagonista del momento, se ne parla in ogni daytime e viene mostrato sia come le due ragazze ...

SquiSito - Ecco la nuova webserie che unisce rap e cucina : ROMA – Si chiama SquiSito la prima serie in esclusiva su Facebook che unisce rap e cucina. Il protagonista è Sito, all’anagrafe Claudio Calcagno: oltre ad essere rapper, è sous-chef. Dalla passione per la musica e per la cucina nasce l’idea di creare e proporre ricette fast, semplici, ma accurate, a ritmo di rap. Per chi […] L'articolo SquiSito, ecco la nuova webserie che unisce rap e cucina proviene da NewsGo.

Il Confine - la nuova fiction di Rai 1 : Ecco quando va in onda - cast e trama : nuova fiction in arrivo su Rai 1: si chiama Il Confine, la serie in due puntate diretta da Carlo Carlei. ecco le anticipazioni, cast e trama La Rai continua a puntare sulla fiction. Dopo il successo di “Sirene“, “La strada verso casa” e la recente “Il Capitano Maria“, è arrivato il momento di puntare su “Il Confine“. Si tratta di una serie composta da due puntate con protagonisti Filippo ...

Whatsapp : Ecco come non cadere nella nuova truffa Video : Dopo svariati mesi tornano nuovamente le truffe tramite l'applicazione di messaggistica istantanea, Whatsapp [Video]. Una tipologia di truffa che non è per niente differente dalle precedenti e che ha, come unico scopo, quello di rubare quante più informazioni possibili sugli utenti nella speranza di riuscire ad impadronirsi di dati più sensibili. I dati raccolti possono servire agli hacker, ovvero ai creatori di questi 'specchietti per ...

Whatsapp : Ecco come non cadere nella nuova truffa : Dopo svariati mesi tornano nuovamente le truffe tramite l'applicazione di messaggistica istantanea, Whatsapp. Una tipologia di truffa che non è per niente differente dalle precedenti e che ha, come unico scopo, quello di rubare quante più informazioni possibili sugli utenti nella speranza di riuscire ad impadronirsi di dati più sensibili. I dati raccolti possono servire agli hacker, ovvero ai creatori di questi 'specchietti per allodole', anche ...

Due opere pocket - Roberto Vecchioni e messa in scena de Le Troiane. Ecco la nuova edizione di '3drammi3' : Il festival "3drammi3" gode del contributo del Comune di Ragusa, Teatro Donnafugata, Regione Siciliana " Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, Fondazione Sicilia, Pegaso Università telematica, ...

Ecco la nuova truffa che circola su Whatsapp : Indietro 8 maggio 2018 2018-05-08T18:00:28+00:00 ROMA – Gli hacker ormai considerano Whatsapp un terreno fertile su cui piantare le loro truffe. La bufala delle ultime ore riguarda un presunto regalo da parte di Adidas e Lancome. La prima regalerebbe agli utenti dell’app di messaggistica istantanea 5000 paia di scarpe per l’80esimo compleanno dell’azienda. La seconda, […]

Juventus - Ecco come sarà la nuova maglia : le strisce bianconere sono più ampie : Anticipazioni maglia Juventus 2018-2019. In attesa di capire se la Juventus riuscirà a centrare il “doblete” campionato-Coppa Italia (lo scudetto è ormai solo una formalià), possiamo iniziare a farci un’idea di come sarà la maglia 2018-2019 che sarà indossata da capitan Bonucci e compagni. La divisa, che dovrebbe vedere la presenza ancora una volta del […] L'articolo Juventus, ecco come sarà la nuova maglia: le strisce ...

Incidente sulla SS36 per la nuova LEcco-Ballabio - due feriti : LECCO - Incidente sulla statale 36 domenica sera poco dopo le 19: coinvolte due auto che per motivi da chiarire si sono scontrate sulla rampa di uscita per il Bione dal Terzo Ponte, quella che conduce ...

Nuova truffa Postepay : Ecco come i malviventi vi prosciugano il conto Video : Imperversa una Nuova truffa Postepay, un altro escamotage attraverso il quale i più abili truffatori sono in grado di prelevare ingenti somme di denaro dal vostro conto senza che possiate accorgervene in tempo. I malviventi sono dei veri e propri esperti in informatica, abili nel creare spazi web tramite i quali prelevare username e password per accedere ai servizi online. I messaggi e le e-mail truffaldine I truffatori inviano ai possessori di ...