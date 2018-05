Ecco Catanzaro sport Village il doppio concerto di Eman e Nitro allo stadio

“Qui in studio c’è la mia scelta”. E Mariano Catanzaro si alza e va da lei. Corteggiatrici e pubblico di Uomini e Donne pietrificati : nessuno si aspettava già queste parole dal tronista. Ma Ecco che è successo subito dopo : Mariano Catanzaro è l’ultimo arrivato dei tronisti di Uomini e Donne . È tornato nella trasmissione di Maria De Filippi quando i percorsi di Nilufar Addati, Sara Affi Fella e Nicolò Brigante erano già a buon punto, ma Mariano , napoletano classe 1993, si è distinto sin da subito . I fan di Uomini e Donne non si saranno stupiti più di tanto dell’atteggiamento e della simpatia del tronista, che già anni fa si era fatto conoscere ...

Catanzaro-Trapani - sarà trasmessa in tv : Ecco dove vederla - Magazine Pragma : Ultima Tv è visibile in Sicilia al canale 87 e 877 del Digitale Terrestre, oppure in Italia e all'estero grazie alla Web Tv, collegandosi in Diretta streaming su Pc, Tablet e Smarthphone.