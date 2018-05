Ebola | l’Oms | “Potrebbe diffondersi al di fuori del Congo”

meteoweb.eu

: #Congo: è scoppiata una nuova epidemia di ebola. L'OMS di prepara ad agire per fermarla. L'Organizzazione Mondial… - GPNMediaCenter : #Congo: è scoppiata una nuova epidemia di ebola. L'OMS di prepara ad agire per fermarla. L'Organizzazione Mondial… - NuovoMille : 17 decessi in una settimana: una nuova epidemia di #ebola sembra aver preso piede in #Congo. E l'Organizzazione mon… - infoitsalute : Nuova epidemia di ebola in Congo, l'Oms: 'Preoccupati, ci prepariamo a tutti gli scenari' -

(Di venerdì 11 maggio 2018) L’Organizzazione mondiale della sanità si prepara a una potenziale diffusione dial di là dei confini del Congo, anche se questo rischio attualmente è giudicato basso. Lo ha detto un esperto dell’Oms, Peter Salama, responsabile Who Emergency Response. Dal 4 aprile scorso sono stati riportati 32 casi, inclusi 18 decessi, da una regione estremamente remota nel Congo. Del totale, due casi sono stati confermati in laboratorio, 18 sono ritenuti probabili e 12 sono sospette infezioni da. “Siamo molto preoccupati e ci stiamo preparando per tutti gli scenari, incluso quello peggiore”, riferisce Salama. “Abbiamo anche messo sotto allerta nove Paesi vicini“, aggiunge. L’Oms si aspetta che il governo del Congo approvi nei prossimi giorni una campagna di immunizzazione usando un vaccino sperimentale. In ogni caso l’organizzazione delle ...