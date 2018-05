Ebola | in Congo confermati 11 casi e un morto

Ebola - torna la paura : nuovo focolaio in Congo : torna l'incubo Ebola in Africa e il mondo trema. Il virus che tra il 2014 e l'inizio del 2016 contagiò oltre 28 mila persone, con oltre 11 mila decessi, è ricomparso nella Repubblica democratica del Congo...

Nella Repubblica Democratica del Congo è in corso una nuova epidemia di Ebola : L’8 maggio il governo della Repubblica Democratica del Congo ha dichiarato che è in corso nuova epidemia di ebola nel paese. La zona colpita è quella di Bikoro, una città della provincia di Équateur, nel nord-ovest. La dichiarazione è arrivata The post Nella Repubblica Democratica del Congo è in corso una nuova epidemia di ebola appeared first on Il Post.

Ebola - torna la paura : 21 casi sospetti e 17 morti nella Repubblica democratica del Congo : (Foto: KATHY KATAYI / GETTY IMAGES) Lo ha dichiarato l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms): in Repubblica democratica del Congo (Rdc) è in atto una nuova epidemia di Ebola. E se non si sarà in grado di intervenire rapidamente, l’emergenza potrebbe diventare internazionale. I morti accertati sono 17 su 21 casi sospetti. L’Oms ha diramato l’allerta non appena dal Ministero della salute della Rdc è stata data la conferma che 2 dei 5 campioni ...

Allarme Ebola - torna la paura : 17 morti in Congo : Almeno 17 persone sono morte nella Repubblica Democratica del Congo, dove i funzionari della sanità hanno confermato un focolaio del virus Ebola. “Il nostro Paese sta affrontando un nuova epidemia di Ebola, che costituisce un’emergenza sanitaria pubblica di portata internazionale”, ha fatto sapere il ministero della Salute in una nota. Prima che l’epidemia venisse confermata, gli operatori sanitari locali hanno riferito ...