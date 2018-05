e ora chi va a palazzo chigi? - spunta il nome di giampero massolo | ex capo del dis

Benzina e diesel - ritocchi ancora all'insù : ancora aumenti questa mattina per i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa, sulla scia delle quotazioni internazionali del barile e dei prodotti raffinati. Stando alla consueta rilevazione di ...

Benzina e diesel - ritocchi ancora all’insù : Roma, 11 mag. (AdnKronos) – ancora aumenti questa mattina per i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa, sulla scia delle quotazioni internazionali del barile e dei prodotti raffinati. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Esso, Q8 e Tamoil hanno aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di Benzina e gasolio.Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi ...

Pesticidi - 259 quelli trovati nelle acque in Italia : “I rischi sono ancora sottostimati”. Cala la vendita di prodotti tossici : Non solo nei laghi, nei fiumi e nelle falde ci sono miscele di sostanze chimiche, ma se ne conoscono neppure bene i rischi. E se salgono a 400 i Pesticidi ricercati in Italia, sono 259 quelli trovati nelle acque. In quelle superficiali è il glifosate l’erbicida con il maggio numero di superamenti dei limiti di legge. È quanto emerge dall’ultimo rapporto Ispra ‘Pesticidi nelle acque’, che presenta i risultati relativi al biennio 2015-2016 sulla ...

Formula 1 GP Spagna : orari diretta tv - gara di Barcellona in chiaro su TV8? Video : Dopo aver assistito al Gran Premio di Spagna della MotoGP [Video], tornera' di scena la Formula Uno, con il quinto round stagionale. Ad ospitare il circus sara' proprio la Spagna, ma al contrario del Motomondiale, si andra' a Barcellona. L’appuntamento con il Gran Premio sara' fissato dall’11 al 13 maggio 2018. Il tracciato su cui si correra' sara' quello di Montmelò. Prima di andare a scoprire il programma del weekend, ripercorriamo quanto ...

Chi va in pensione può lavorare ancora : Si potrebbe pensare che pensione e lavoro siano contrapposti, ovvero che l'uno escluda l'altro. In realtà non è così dal momento che si può andare in pensione pur continuando a lavorare. La Legge Dini ...

RIFORMA PENSIONI/ Legge Fornero - c'è chi può ancora salvarla da Salvini e Di Maio : La RIFORMA delle PENSIONI targata Fornero sembra essere nel mirino di Lega e Movimento 5 Stelle, pronti a governare insieme. Ma non è detta l'ultima parola. MARIO CARDARELLI(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 06:07:00 GMT)GIOVANI E LAVORO/ La scommessa da vincere sui tirocini, di G. PalmeriniSPILLO/ Se l'automazione del lavoro rende inutile la battaglia contro la delocalizzazione, di S. Luciano

Salvini lavora per fare il premier "Al 50% Matteo a Palazzo Chigi" Governo - esclusiva Affaritaliani.it : Governo Lega-M5S, Matteo Salvini presidente del Consiglio: secondo quanto Affaritaliani.it ha appreso da fonti ai massimi livelli, è questo il vero obiettivo della Lega, rimasto finora assolutamente top secret, nelle trattative ormai avanzate con i 5 Stelle e Luigi Di Maio... Segui su Affaritaliani.it

Andrea Butturini/ Chi è? L'inedito è "La risposta" - il pubblico lo esalta ancora (The Voice of Italy 2018) : Andrea Butturini finalista a The Voice of Italy 2018: chi è? Il 23enne bresciano all'assalto della vittoria finale nella quinta edizione del talent show canoro della Rai(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 23:07:00 GMT)

Il M5s non vuole Giorgetti. E allora chi andrà a Palazzo Chigi? : I parlamentari della Lega continuano a rilanciare il nome di Giancarlo Giorgetti come figura più adatta a ricoprire il ruolo di candidato premier. "Sarebbe gradito - sottolineano molti deputati e senatori - al Quirinale e anche a livello internazionale". Ma sul numero due del Carroccio ci sarebbe l'alt del M5s. L'ipotesi che viene accreditata da fonti di centrodestra è che il consigliere ...

Settanta maestre reatine ora rischiano la cattedra : Un provvedimento legislativo potrebbe dunque sanare questa situazione secondo Melchiorre anche se, un'eventuale azione politica per ora sembrerebbe quantomeno difficile poiché oggi si è in assenza di ...

Basket femminile - Finale Scudetto 2018 : Ragusa è perfetta e batte ancora Schio. Si va a gara-5! : La Finale Scudetto della Serie A1 di Basket femminile sarà decisa a gara-5. La Passalacqua Trasporti Ragusa ha battuto il Famila Schio anche in gara-4, 73-66, riportando la serie in Veneto, per il quinto e decisivo episodio. Le siciliane hanno messo in scena un’altra grande prestazione di squadra, trascinate, come al solito, da Dearica Hamby (22 punti e 8 rimbalzi) e Astou Ndour (21 punti), che hanno messo a ferro e fuoco la difesa ...

F1 Spagna - Hamilton : «Abbiamo lavorato parecchio per arrivare pronti» : Mi piace molto e ovunque sia in giro per il mondo, trovo sempre il modo per guardarla. Sono affascinato da quel tipo di piloti che rischiano molto '. CALENDARIO CLASSIFICA Tags: MERCEDES , Hamilton , ...