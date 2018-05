È giusto che un’intelligenza artificiale si finga un umano al telefono?

La mamma del Varicella party : «No ai vaccini - non uso medicine. La febbre? È giusto che ci sia...» : Qualche giorno fa il suo post su Facebook non è certo passato inosservato: una mamma aveva infatti, tra il serio e il faceto, scritto sul suo profilo di un ?Varicella party?, per...

Sci di fondo - Marcus Hellner annuncia il ritiro. “Sento che è il momento giusto” : Marcus Hellner ha detto basta. L’atleta svedese, 32 anni, ha annunciato il proprio ritiro tramite un post su Instagram. “Sento che è il momento giusto, non ho più il 100% di abnegazione necessaria. Il fatto di non aver raccolto nulla a PyeongChang non influisce molto in questa decisione, sicuramente mi sarei aspettato un’annata migliore, ma lo sport è fatto così. Adesso rimarrò con la mia famiglia e mio figlio, poi vedremo cosa sarà ...

“Non è giusto!”. Detto Fatto - i fan sono a dir poco furiosi. Una notizia che non volevano proprio sentire sul programma di Caterina Balivo. E in rete si scatena il delirio : Brutta notizia per i fan di Detto Fatto, il programma amatissimo condotto da Caterina Balivo su Raidue. E infatti, non appena si è sparsa la voce, sui social sono arrivati i primi commenti furibondi: i telespettatori non hanno preso bene la decisione della Rai, che a quanto pare, però, è definitiva, anche se a molti non va giù. Per chi non avesse ancora sentito l’ultima, la trasmissione della Balivo verrà sospeso. Calma: sospeso, ...

Roberto Mancini prossimo ct dell'Italia : ecco perché è l'uomo giusto : Prende l'eredità di Ventura con l'obbligo di cancellare la vergogna della mancata qualificazione Mondiale. Europeo 2020 e Nations League i suoi obiettivi

Vitiello - ex M5S : "giusto che un parlamentare prenda 13mila euro" : "Il cittadino deve mantenere il parlamentare per il lavoro che fa nel suo mandato. Il problema è quando si esagera. Il teatro, il cinema e lo stadio adesso ce li dobbiamo pagare". Questa è la ferma convinzione di Catello Vitiello, avvocato penalista eletto con il M5S ed espulso già durante la campagna elettorale perché massone. Ora si è iscritto nel gruppo misto e non disdegna i 13mila euro appena arrivato col primo stipendio da parlamentare."Il ...

Surface Andromeda : un’analista ritiene che questo sia il momento giusto per presentarlo : Surface Andromeda, con la sua struttura a doppio display, sta scatenando molto interesse da parte dei fan Microsoft i quali lo attendono per un ritorno in grande stile nel settore mobile. Mike Elgan, un’analista di ComputerWorld, la storica rivista inerente al mondo informatico, non solo ha affermato che il futuro dispositivo mobile definitivo sarà senz’altro un successo ma anche che questo è il momento più adatto per presentarlo, ...

VIDEO L’espulsione di Vecino in Inter-Juventus : il fallo discutibile su Douglas Costa e le polemiche. giusto il cartellino rosso? : Fa discutere l’espulsione di Vecino durante Inter-Juventus, big match della 35^ giornata di Serie A decisivo nella lotta scudetto. Il nerazzurro ha commesso un fallo su Douglas Costa, l’arbitro Orsato lo ha ammonito sul campo ma poi ha rivisto l’azione al VAR e ha optato per il cartello rosso generando grandi polemiche. L’episodio è molto discutibile. Di seguito il VIDEO del fallo di Vecino su Douglas Costa e ...

Roma - l'hai già fatto - l'approccio era giusto e il Liverpool prende gol : miracolo possibile perché... : Le cose che non hanno funzionato per la Roma nella notte di Anfield sono sotto gli occhi di tutti: dagli errori di Juan Jesus ai troppi duelli persi dai giallorossi, dai rischi pagati , tutti, per la ...

MotoGP - Andrea Dovizioso rifiuta l’offerta di rinnovo della Ducati. Il manager : “Chiediamo ciò che è giusto” : Il contratto di Andrea Dovizioso con la Ducati scadrà al termine del 2018: attualmente le due parti sono molto lontane da un’ipotesi di rinnovo. Secondo quanto riporta motorsport.com, il forlivese ha rifiutato la prima proposta da parte della scuderia di Borgo Panigale avvenuta ad Austin in occasione del recente GP delle Americhe. Il manager Simone Battistella ha rivelato che un accordo, in questo momento, è davvero molto lontano. La ...

«giusto il patto tra soci forti Significa che gli azionisti scommettono sul nostro futuro» : «Ubi " spiega Victor Massiah " è portatrice di una duplice cultura perché risultato del matrimonio tra una spa, il Gruppo Banca Lombarda e Piemontese, e una popolare, il Gruppo BPU, con ulteriori ...

Valentino Rossi - GP Americhe 2018 : “Contento del mio passo. Safety Commission? giusto confrontarsi” : Quinto al termine delle qualifiche del GP delle Americhe, terza prova del Mondiale 2018 di MotoGP, Valentino Rossi esprime positività pensando alla gara di domani ad Austin (Stati Uniti). “Sono abbastanza soddisfatto perché sono stato piuttosto competitivo in tutti i turni – ha dichiarato Valentino ai microfoni di Sky Sport – Questo è molto importante, mi trovo bene con la moto ma dobbiamo ancora lavorare e domani proveremo ...

Maverick Vinales - GP Americhe 2018 : “Le prime due gare non sono da buttare - sto ritrovando il giusto feeling” : Un anno fa esatto Maverick Vinales sbarcava ad Austin, in Texas, per affrontare il Gran Premio delle Americhe (clicca qui per programma e tv) con due vittorie su altrettante gare disputate. Lo spagnolo, appena sbarcato in Yamaha viaggiava con il vento in poppa e sembrava il grande favorito del campionato 2017. Da quel momento in avanti per l’ex Suzuki sono arrivate ben poche soddisfazioni, con un solo successo (nel GP di Francia dopo un ...

MotoGP - Vito Ippolito bacchetta Marquez e Valentino Rossi : “Non è giusto fomentare gli animi dei tifosi” : Siamo alla vigilia del terzo round del Mondiale 2018 di MotoGP ad Austin (Stati Uniti) ma l’episodio di Termas de Rio Hondo (Argentina), tra Valentino Rossi e Marc Marquez, continua a tenere banco. Non è un caso che oggi il “Dottore” terrà una conferenza stampa straordinaria (ore 21.30 italiane), circa due ore dopo quella con gli altri piloti, per spiegare molto probabilmente le proprie ragioni. Lo stesso farà il grande rivale ...