E Fratelli d’Italia che fa?

Toscana : Meloni - Nardella adotta ‘modello Fratelli d’Italia’ : Roma, 4 mag. (AdnKronos) – ‘Il sindaco Nardella adotta a Firenze il ‘modello Fratelli d’Italia’ sul bonus di residenzialità per dare priorità agli italiani nell’accesso alle case popolari. Una proposta che io stessa ho messo nero su bianco nel mio programma di candidato sindaco di Roma, in vigore grazie a Fdi a Perugia dal 2015 e primo atto all’Aquila del sindaco Pierluigi Biondi”. Lo scrive su ...

Meloni : ringrazio Salvini per aver accettato proposta Fratelli d’Italia : Roma – Meloni : spetta a centrodestra incarico di formare governo Roma – Di seguito le dichiarazioni di Giorgia Meloni , presidente di FdI “ ringrazio Salvini per aver accettato la proposta di Fratelli d’Italia. Presentarsi insieme agli alleati alle prossime consultazioni con il Presidente Mattarella. La coalizione di centrodestra ha vinto le elezioni. Dunque se si intende rispettare la volontà popolare spetta al ...

Governo - Ignazio La Russa (Fratelli d’Italia) : “Alternativa a Salvini? Giorgetti non è un nome sbagliato” : Il neo eletto vice presidente del Senato Ignazio La Russa interviene a L’aria che tira (La7) sulle possibili mosse della Lega per il conferimento dell’incarico di Governo al Centrodestra: “Un mezzo passo indietro di Salvini è possibile, magari per proporre un altro nome della Lega come premier” L'articolo Governo, Ignazio La Russa (Fratelli d’Italia): “Alternativa a Salvini? Giorgetti non è un ...