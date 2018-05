brindisireport

: E a S.Pietro 'inventano' una civica formata da Articolo Uno e fittiani - BrindisiReport : E a S.Pietro 'inventano' una civica formata da Articolo Uno e fittiani - BrindisiReport : E a S.Pietro 'inventano' una civica formata da Articolo Uno e fittiani -

(Di venerdì 11 maggio 2018) Una scelta, quella della candidatura, ispirata dal desiderio di volersi 'prestare' alla politica per offrire un impegno concreto per l'adozione di un modello organizzativo e gestionale efficiente, in ...