Due sparatorie | stesso killer | due morti e 3 feriti nel Vibonese

Due sparatorie a Limbadi e Nicotera - un morto e quattro feriti : Un morto e quattro persone ferite è il bilancio di due sparatorie avvenute da poco in due distinte località del vibonese, Limbadi e Nicotera, probabilmente ad opera della stessa persona che viene ...

Due sparatorie in Calabria : un morto e 4 feriti - caccia al killer : Le sparatorie in due distinte località del vibonese, Limbadi e Nicotera. Forse a sparare è stata la stessa persona che viene ricercata dai carabinieri. La vittima è Michele Valarioti, di 63 anni.Continua a leggere

Due sparatorie nel Vibonese - un morto e 4 feriti. Killer in fuga - : Lo stesso uomo avrebbe aperto il fuoco con un fucile in due comuni diversi. Prima è entrato in un locale di Limbadi e ha sparato a tre persone, ferendole. Poi è andato a Nicotera, dove ha ucciso un ...

Due sparatorie nel Vibonese - un morto e 4 feriti. Killer in fuga : Due sparatorie nel Vibonese, un morto e 4 feriti. Killer in fuga Lo stesso uomo avrebbe aperto il fuoco con un fucile in due comuni diversi. Prima è entrato in un locale di Limbadi e ha sparato a tre persone, ferendole. Poi è andato a Nicotera, dove ha ucciso un 63enne e ferito una donna. È ricercato dai ...

Due sparatorie in strada in Calabria : uomo ucciso a colpi di fucile - quattro feriti : Un morto e quattro persone ferite in Calabria: è il bilancio di due sparatorie avvenute da poco in due distinte località del vibonese, Limbadi e Nicotera, probabilmente ad opera della...

Due sparatorie in Calabria : un morto e 4 feriti : Le sparatorie in due distinte località del vibonese, Limbadi e Nicotera. Forse a sparare è stata la stessa persona che viene ricercata dai carabinieri. La vittima è Michele Valarioti, di 63 anni.Continua a leggere

Vibo Valentia - un morto e quattro feriti in Due sparatorie : il killer è in fuga : Un morto e quattro persone ferite in di due sparatorie avvenute nel pomeriggio di venerdì in due distinte località del Vibonese, Limbadi e Nicotera. È probabile che il killer, in fuga e ricercato dai carabinieri, sia lo stesso. La vittima, Michele Valarioti, 63 anni, è stata uccisa a colpi di fucile a Nicotera nei pressi della sua abitazione. Sempre a Nicotera è stata ferita una donna che era per strada mentre in precedenza, a Limbadi, tre ...

Due sparatorie a Londra : notte di terrore nei quartieri Tottenham e Walthamstow : Incredibili i due fatti di cronaca che hanno accolto il risveglio dei cittadini londinesi: due #sparatorie sono infatti avvenute nella notte e hanno colpito una ragazza di 17 anni e un ragazzo di 16.I due quartieri della ...

Due sparatorie a Londra : notte di terrore nei quartieri Tottenham e Walthamstow Video : Incredibili i due fatti di cronaca che hanno accolto il risveglio dei cittadini londinesi: due #sparatorie sono infatti avvenute nella notte e hanno colpito una ragazza di 17 anni e un ragazzo di 16.I due quartieri della capitale, nei quali hanno agito i carnefici, sono Tottenham e Walthamstow ma le autorita' intervenute sui due diversi luoghi hanno smentito la possibilita', per ora, che possano essere interconnesse anche se a distanza di tempo ...

Due sparatorie a Londra : notte di terrore nei quartieri Tottenham e Walthamstow : Incredibili i due fatti di cronaca che hanno accolto il risveglio dei cittadini londinesi: due sparatorie sono infatti avvenute nella notte e hanno colpito una ragazza di 17 anni e un ragazzo di 16.I due quartieri della capitale, nei quali hanno agito i carnefici, sono Tottenham e Walthamstow ma le autorità intervenute sui due diversi luoghi hanno smentito la possibilità, per ora, che possano essere interconnesse anche se a distanza di tempo ...

Due sparatorie a Londra nel giro di un'ora : morta 17enne - grave un 16enne : Londra - Lunedì di paura a Londra. Nel giro di un'ora, due sparatorie hanno lasciato dietro di sè una scia di sangue: una ragazza di 17 anni è morta colpita da un proiettile alla testa ed un ragazzo, ...

Due sparatorie nella notte : morta una 17enne - grave un ragazzino di 16 anni : Doppia sparatoria e terrore a Londra la scorsa notte, nello spazio di un'ora: una drammatica scia di sangue, con una ragazza di 17 anni che è morta e un 16enne che è rimasto...

Londra - Due sparatorie : uccisa una 17enne - grave un 16enne : Due sparatoria ieri sera a Londra, in due diverse zone della città a circa un’ora di distanza, ancora avvolte dal mistero. Un ragazzino di 16 anni è stato trovato gravemente ferito nel quartiere di Walthamstow, a nord della città, colpito da diversi proiettili in circostanze ancora da chiarire.Poco dopo, intorno alle 22.30 ora locale, un’adolescente è stata uccisa con un colpo di pistola alla testa a Tottenham, ancora più a nord. La 17enne è ...

Notte di paura a Londra : in Due sparatorie morta una 17enne e grave un 16enne Foto : La ragazza colpita alla testa da un proiettile a Tottenham: la polizia l’ha trovata già agonizzante. I testimoni hanno sentito gli spari ma i soccorsi sono stati inutili. Due giovani feriti nel quartiere Walthamstow