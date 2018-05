Donna ricoverata per epilessia viene violentata in ospedale da un infermiere

Roma : incidente in via Trionfale. Donna ricoverata in codice rosso : Roma: Smart investe Donna Roma – In gravi condizioni una Donna investita poco fa in via Trionfale, a Roma. codice rosso per la malcapitata, di cui non si conoscono le generalità. L’investita si trova ora ricoverata all’ospedale San Filippo Neri. I rilievi sono affidati al XIV Gruppo Monte Mario della Polizia di Roma Capitale. L'articolo Roma: incidente in via Trionfale. Donna ricoverata in codice rosso proviene da RomaDailyNews.