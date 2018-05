Donald Glover è Childish Gambino | l’artista perfetto

vanityfair

: RT @ilprimolatte: Diversity secondo #DonaldGlover - jan_novantuno : RT @ilprimolatte: Diversity secondo #DonaldGlover - Radio3tweet : L’articolo dell’Atlantic sul video di più discusso di questi tempi, This is America (via Internazionale) - RobGallaurese : @LuigiBicco Mi piace molto Donald Glover, specialmente come autore... -

(Di venerdì 11 maggio 2018) Nel 1989, lo scrittore americano David Foster Wallace scrisse con Mark Costello un saggio sul rap intitolato Signifying Rappers: Rap and Race in the Urban Present – edito in Italia da Minimum Fax con il titolo Il rap spiegato ai bianchi – in cui analizzava, interpretava e faceva il punto su che cosa era diventato questo genere musicale sul finire degli anni Ottanta. In un’America reganiana, sconvolta dalle morti e dalla violenza scaturita dall’epidemia del crack, il rap era rappresentato dai Public Enemy e la cultura nera in generale, si pensi anche ai film di Spike Lee, si stava innalzando a denuncia sociale, riscattando la considerazione dei neri in America. Poi, però, l’edonismo ha preso il sopravvento e il rap ha preso un’altra strada. Nel 1989,, nato a Los Angeles, era poco più di un bambino ed è molto probabile che i riferimenti ...