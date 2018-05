Domenica Live | Aida Nizar nel cast fisso del programma della D’Urso Le parole della

Domenica Live : Aida Nizar lavorerà al fianco di Barbara d’Urso : Aida Nizar a Domenica Live insieme a Barbara d’Urso: l’annuncio Martedì scorso è stata clamorosamente eliminata dalla quindicesima edizione del Grande Fratello nientepopodimeno che la conturbante e istrionica concorrente Aida Nizar. Un risultato, che ha creato una vera e propria sommossa sui social. Infatti in tanti hanno gridato che l’eliminazione della Nizar sia stata uno scandalo, arrivando a mettere in dubbio anche la ...

Domenica Live - Stefania Pezzopane e l’amore per Simone Coccia : Ospite del salotto televisivo di Domenica Live, Stefania Pezzopane ha raccontato la sua storia d’amore con Simone Coccia, concorrente del GF 2018 La storia d’amore tra Stefania Pezzopane e Simone Coccia continua a tenere banco nei salotti televisivi di Canale 5. Sul scia del clamore mediatico scatenato dalla presenza del suo fidanzato all’interno della casa del Grande Fratello 2018, l’Onorevole è tornata a Domenica Live ...

Domenica In vs Domenica Live : ascolti pomeriggio 6 maggio 2018 : Domenica In vs Domenica Live: chi ha vinto la sfida di ascolti di ieri, Domenica 6 maggio? Nel pomeriggio di Rai 1 si è parlato del ruolo dei papà di oggi, di canto e di ballo; nel salotto di Canale 5, invece, l’argomento principale è stato ovviamente Il Grande Fratello 15, fra polemiche, baci e corna. Secondo voi, cosa ha interessato più gli italiani?!? Domenica In e i padri della società di oggi "Un complotto di famiglia per ...

Ascolti tv 6 maggio 2018 : i dati di Che tempo che fa e Domenica Live : Ascolti tv Domenica 6 maggio 2018: ieri sera Che tempo che fa seguito da 4 milioni di spettatori Ecco gli Ascolti TV della prima serata di Domenica 6 maggio 2018. Ieri sera a seguire Che tempo che fa su Rai1 sono stati in media 4 milioni 93 mila telespettatori pari al 17% di share. Anche […] L'articolo Ascolti tv 6 maggio 2018: i dati di Che tempo che fa e Domenica Live proviene da Gossip e Tv.

Patrizia Bonetti attacca a Domenica Live : «Stefano Ricucci mi ha riempita di botte : ho le prove» : ROMA - «Mi ha riempita di botte». Patrizia Bonetti, dagli studi di Domenica Live, lancia pesanti accuse al suo ex, l?imprenditore Stefano Ricucci, che, secondo quanto racconta...

Grande Fratello 2018 - Stefania Pezzopane a Domenica Live si commuove per Simone Cocchia : “Sono una donna matura, so percepire l’inganno, so che siamo una coppia che interessa molto i mass media e per questo ci sono persone attorno a noi che utilizzano questo fatto per guadagnare un po di notorietà, i messaggini sono stati diffusi per fare del gossip. Se li fai leggere alla persona interessata è un conto, se li dai da pubblicare ad una rivista forse vuoi far parlare di te”. La senatrice Stefania Pezzopane ospite a ...

Il Ken Umano Rodrigo Alves entra nella casa del Grande Fratello : l'annuncio a Domenica Live : Il Grande Fratello accoglierà un nuovo concorrente. A dare l'annuncio la stessa Barbara d'Urso a Domenica Live . Si tratta di Rodrigo Alves meglio noto con il soprannome di Ken Umano , un volto già ...

"Sei uno str..." : scintille a Domenica Live tra Rinaldi e Lemme : Ancora scintille a Domenica Live tra il farmacista Alberico Lemme e l'ex naufraga dell'isola dei Famosi, Nadia Rinaldi. Non è la prima volta che i due si beccano in tv, ma nel corso dell'ultima puntata sono volati insulti. La Rinaldi ha puntato il dito contro i metodi consigliati da Lemme per perdere pero. Poi la stessa ex naufraga ha parlato dell'intervento a cui si è sottoposta per perdere il grasso in eccesso. A questo punto è arrivato il ...

Domenica Live - Barbara D'Urso e la frecciatina ad Alessia Marcuzzi : i dettagli Video : Nel corso delle ultime ore si sta discutendo della frecciatina che Barbara D'Urso avrebbe lanciato contro Alessia Marcuzzi a to di alcune comunicazioni giunte dal popolo della rete, secondo cui la gieffina Veronica Satti avrebbe espresso un'imprecazione contro Dio, tra le mura del 'GF15'. La D'Urso si scaglia contro la Marcuzzi: la frecciatina al vetriolo A diverse ore dalla messa in onda dell'attesa e quarta puntata del 'Grande Fratello', ...

Valeria Marini a Domenica Live : «Ho aiutato Vittorio Cecchi Gori - era solo e con tanti problemi» : ROMA - «Quando ho conosciuto Vittorio, era già separato e divorziato da tempo. Ho incontrato un uomo solo con tanti problemi, ho cercato di aiutarlo e...

