Dollaro in calo | la sterlina invece recupera | parzialmente

L'euro apre in calo sul Dollaro - scambiato a 1 - 1841 : Roma, 9 mag. , askanews, Euro in calo sul dollaro: all'apertura dei principali mercati valutari del vecchio continente la moneta unica europea viene scambiata con il biglietto verde a 1,1841. Ieri, ...

Euro accelera calo su Dollaro dopo diffusione resoconti Bce : L'Euro accelera il calo sul dollaro dopo la diffusione dei resoconti dell'ultima riunione di politica monetaria dell'istituto centrale Europeo, da cui è emersa una diffusa preoccupazione all'interno del consiglio riguardo gli effetti negativi sull'inflazione di un'eccessiva forza della valuta ...

Dollaro in calo sul Dollaro dopo dati su inflazione USA : Il dollaro mantiene comunque un vantaggio sullo yen , agitato dalla nuova crisi politica che coinvolge la moglie del premier Shinzo Abe , USD/JPY +0,29%, , ma perde lo 0,49% sulla sterlina. , GD - ...

Euro in calo sul Dollaro. Per il mercato Draghi resta colomba : Le novità emerse nel meeting di politica monetaria della Banca Centrale Europea non scaldano l'Euro, che sta cedendo quasi mezzo punto percentuale sul dollaro a 1,2354 USD

Euro in calo sul Dollaro. Per il mercato Draghi resta colomba : ...tassi in scia alla decisione della BCE di eliminare la frase relativa alla possibilità di potenziare il programma di acquisti in termini di durata e/o importo in caso di peggioramento dell'economia . ...

Elezioni 2018 - pressione sui titoli di Stato. Euro in calo rispetto al Dollaro : Aumenta la pressione sui titoli di Stato italiani dopo l’esito delle Elezioni. Il rendimento dei nostri Btp decennali sale ora poco sopra il 2% mentre lo spread con il bund tedesco di uguale durata si allarga a 140,7 punti base, in rialzo di quasi 10 punti. L’Euro scende sotto 1,23 dollari dopo il voto in Italia. La moneta Europea è scivolata fino a un minimo di 1,2269 dollari per poi assestarsi attorno a 1,2280 dollari. “Il risultato ...

Cambi : Euro tiene sul Dollaro dopo elezioni Italia - in leggero calo a 1 - 23 : Milano, 5 mar. (AdnKronos) – Movimenti ridotti sul mercato dei Cambi per l’Euro dopo i primi risultati, non ancora definitivi, delle elezioni in Italia, che, al momento, provocheranno una temporanea ingovernabilità del Paese e decreterebbero la vittoria del Movimento 5 Stelle come primo partito. Intorno alle 7.30, la moneta unica è in leggero calo sul biglietto verde ma si mantiene sopra 1,23 dollari (-0,06%). L'articolo Cambi: ...