Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 | MediaPro | «Sky spaventa il calcio solo per difendersi»

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - MediaPro presenterà ricorso : «Sky teme di perdere dominio» : ricorso di MediaPro contro la decisione del Tribunale di Milano che ha sospeso il bando per i Diritti tv della Serie A. Lo annuncia la società che «ritiene la sua proposta di commercializzazione conforme a quanto stabilito nel contratto con la Lega e a quanto previsto da Legge Melandri e linee guida». Secondo MediaPro, «il timore di Sky di perdere una posizione dominante sul mercato dei Diritti» può ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - ultimatum della Lega a Mediapro. Sky : «pronti a importante offerta» : La bocciatura del bando di Mediapro da parte del Tribunale di Milano rende ancora più caotica la situazione dei Diritti tv della Serie A. La Lega ha confermato alla società audiovisiva spagnola l'ultimatum del 22 maggio per la presentazione della fideiussione («la scadenza vale ancora, oggi più che mai», ha detto all'Ansa il commissario Giovanni Malagò), e attende di conoscere le prossime mosse dei manager ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 : il responso del giudice sul ricorso Sky Italia vs Mediapro : Il tribunale di Milano ha confermato la sospensione del bando per i Diritti tv della Serie A di Mediapro, accogliendo le istanze di Sky. Secondo quanto si apprende, il giudice Claudio Marangoni ha stabilito che il bando va annullato perché non era correttamente formulato e in particolare ha riscontrato violazioni dei principi antitrust. Di seguito in versione integrale la "Ordinanza di conferma provv...

Diritti tv Serie B - trattative private : La Lega B proverà a vendere i Diritti tv del campionato per il prossimo triennio avviando trattative private. Lo ha deliberato l’assemblea dei club cadetti all’unanimità, informata dal presidente Mauro Balata che nessuna delle tre offerte pervenute (Mediaset, Perform e Discovery secondo indiscrezioni) ha superato il prezzo minimo. I soggetti interessati a partecipare alle trattative dovranno darne comunicazione rispondendo ...