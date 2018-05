Diritti tv | ore il gruppo Perform vuole lo streaming della Serie A

Cibo - Diritti e salute : Vandana Shiva incontra i fiorentini : ... Vandana Shiva, coordinatrice del meeting, fondatrice di Navdanya, Research Foundation for Science, Technology and Ecology Renata Alleva, specialista in scienza dell'alimentazione, dipartimento di ...

Cairo : «Otto anni fa eravamo vicini alla Premier per valore dei Diritti tv» : Il patron del Torino ha parlato della situazione del calcio italiano, a partire dal mancato ingaggio di Javier Tebas, fino alla questione dei diritti tv. L'articolo Cairo: «Otto anni fa eravamo vicini alla Premier per valore dei diritti tv» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

“Non assunta perché nera” - imprenditore di Firenze offre un posto alla senegalese. E il Garante per i Diritti apre istruttoria : Alcuni anziani di una casa di riposo, stando a quanto riferito dallo staff, si sono lamentati del colore della sua pelle. Per questo lei non ha ottenuto il posto. Ora un noto imprenditore di Firenze ed ex assessore della giunta comunale di Matteo Renzi, Massimo Mattei, le offre un lavoro: “Se vorrà venire a Firenze sarò ben lieto di prenderla con me a lavorare”, scrive Mattei su Facebook. La proposta è per Fatima Sy, la senegalese di ...

AMERICA/PERU'- Missionarie del Sacro Cuore : promuovere i Diritti delle comunità indigene ed evangelizzarle nella loro lingua : "Per noi, la loro visione del mondo - anche se non la conosciamo completamente - non è mai stata un problema quando si tratta di evangelizzare, perché sin dall'inizio abbiamo cercato di tener conto ...

NordCorea - dipartimento Stato Usa denuncia situazione Diritti umani : Il dipartimento di Stato Usa ha condannato la situazione dei diritti umani in Corea del Nord, definendo il regime di Pyongyang "uno dei governi più repressivi e abusivi del mondo", pochi giorni dopo che il presidente Donald Trump ha lodato il leader Kim Jong-un come "rispettabile". "Restiamo gravemente preoccupati e profondamente turbati da questi abusi. Faremo pressioni ...

Lovers Film Festival - viva l'amore - viva i Diritti : Quest'anno l'inizio del Festival, il 20 aprile, segnerà anche l'anniversario di un tragico lutto per il mondo LGBTQI. Il 20 aprile 2017 moriva in un attacco terroristico agli Champs-Élysées di Parigi ...

Diritti televisivi in Serie B - cresce il valore del campionato : numeri pazzeschi Video : La Serie B torna a far parlare di sè [Video]. Non soltanto per i risultati che arrivano dal campo e che, nel turno infrasettimanale giocato ieri, hanno portato ad alcune sorprese, ma anche per la questione legata ai Diritti televisivi. Si parte da un dato: il valore del campionato cadetto è aumentato. Per dirla tutta, si è triplicato. Infatti, la Lega di #Serie B ha pubblicato il bando per i Diritti tv 2018- 2021 e, immediatamente, è saltata ...

Diritti televisivi in Serie B - cresce il valore del campionato : numeri pazzeschi : La Serie B torna a far parlare di sè. Non soltanto per i risultati che arrivano dal campo e che, nel turno infrasettimanale giocato ieri, hanno portato ad alcune sorprese, ma anche per la questione legata ai Diritti televisivi. Si parte da un dato: il valore del campionato cadetto è aumentato. Per dirla tutta, si è triplicato. Infatti, la Lega di Serie B ha pubblicato il bando per i Diritti tv 2018- 2021 e, immediatamente, è saltata all'occhio ...

L'Osservatore Romano : 'Italia bloccata da troppi Diritti' : ... una sorta di deriva di ipertrofica dei diritti che ha infiltrato il discorso pubblico e bloccato ogni tentativo della politica e della società di riscattarsi. Basta prendere per esempio gli ultimi ...

Foodora - chi consegna cibo non è lavoratore. Sentenza choc modifica Diritti di tutti in Italia in peggio : Respinto il ricorso dei fattorini Foodora: per il Tribunale di Torino si tratta di lavoratori autonomi e non di dipendenti. Sentenza ingiusta per molti.

Da Vasco a Morricone mille artisti contro Sky : pagate i Diritti d'autore : Musica e cinema italiani alleati contro Sky. mille artisti e autori, tra cui star come Vasco Rossi, Tiziano Ferro, Ennio Morricone, Gabriele Salvatores, hanno firmato un appello a difesa del diritto d'...

Priyanka Chopra da Quantico ai Diritti delle donne : “Ho perso un ruolo per il colore della mia pelle” : Priyanka Chopra è una star in India. Con oltre 50 film all'attivo e la corona di Miss Mondo in testa, la bella attrice sicuramente non ha bisogno di presentazione così come ormai non serve più farlo nemmeno in Occidente. Quantico l'ha catapultata subito sulla cresta dell'onda e il suo volto (e il suo corpo) sono ormai tra quelli famosi della tv e del cinema americano, ma qualcosa ancora non torna e la Chopra sa bene che dovrà sudare un po' in ...

Diritti d'autore - Battelli : trasformare Siae in organo vigilanza : Roma, 10 apr. , askanews, 'Questa nuova legislatura non ha affatto cambiato le nostre convinzioni' in materia di diritto d'autore. 'Come abbiamo già avuto modo di constatare, le finte modifiche della ...

AMAZON "COMPRA" IL SIGNORE DEGLI ANELLI/ Diritti della serie tv per 250 milioni di dollari : trama - cast e data : AMAZON compra Il SIGNORE DEGLI ANELLI: Jeff Bezos si è aggiudicato per circa 250 milioni di euro i Diritti per produrre la serie tv fantasy. Ecco la probabile ambientazione, cast e data(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 19:08:00 GMT)