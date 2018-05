Diritti tv | ora il gruppo Perform vuole lo streaming della Serie A

Privacy online - l'84% dei siti italiani ignora i Diritti degli utenti : ... fortemente voluto dall'UE con obiettivo dichiarato di creare un "clima di fiducia per lo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno", ma i risultati di una ricerca condotta dall'...

Diritti Tv - Sky e Mediapro ancora distanti : ultimatum vicino per gli spagnoli : L'ultimo incontro tra l'emittente e gli spagnoli non ha dato i frutti sperati. Sky spinge per il terzo bando, i club chiederanno la fideiussione a Mediapro. L'articolo Diritti Tv, Sky e Mediapro ancora distanti: ultimatum vicino per gli spagnoli è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Scuola - Associazione Nazionale Docenti per i Diritti dei Lavoratori convocata al MIUR : L’ Associazione Nazionale Docenti per i Diritti dei Lavoratori domani 26 maggio si recherà al MIUR per partecipare ad un tavolo di lavoro. Il Prof. Pasquale Vespa ha diramato per l’occasione il seguente comunicato stampa. Comunicato Giovedì 26 aprile l’Associazione Nazionale Docenti per i Diritti dei Lavoratori (AnDDL) che raccoglie tra le sue file Docenti […] L'articolo Scuola, Associazione Nazionale Docenti per i Diritti dei ...

Sicilia : M5S - tutelare Diritti famiglie lavoratori TTT Lines : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) – “Non possono essere sempre i lavoratori a pagare. è necessario tutelare i diritti di queste famiglie che da un giorno all’altro si ritrovano senza certezze. Avanzeremo una richiesta di audizione all’Ars con i sindacati e dirigenza dell’azienda”. A dichiararlo sono le deputate catanesi del Movimento 5 Stelle Jose Marano (Ars), Simona Suriano e Laura Paxia (Camera dei Deputati), a ...

ALFIE EVANS/ Se i "Diritti civili" diventano scomodi allora la battaglia è "cristiana" : Il caso di ALFIE EVANS: dieci ore dopo che i medici hanno staccato i macchinari che lo tenevano in vita, è ancora vivo e respira autonomamente. Un commento

Diritti LGBT : quando essere gay al lavoro è ancora un problema : In un mondo ideale tutti dovrebbero ricevere lo stesso – corretto – trattamento sul posto di lavoro. Purtroppo però per alcune persone la realtà è un’altra. Alcuni membri della comunità LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e transgender) vivono, per esempio, ancora situazioni lavorative tutt’altro che piacevoli. Secondo le stime dell’OMS, appartiene a questo gruppo il 5% della popolazione mondiale. Tradotto in lavoratori italiani, ...

Diritti tv - ancora caos. Il Tribunale di Milano : "Sospeso il bando di Mediapro" : E' sempre più caos intorno all'assegnazione dei Diritti tv del prossimo triennio del campionato di Serie A. Nuova puntata, questa mattina, in una storia che sta diventando un'autentica telenovela: il ...

Foodora - fattorini non dipendenti : sentenza che cambia i Diritti dei lavoratori Video : I fattorini di #Foodora che effettuano la consegna del cibo a domicilio non sono #dipendenti ma #lavoratori autonomi. Si è espresso così il Tribunale di Torino in una sentenza che ha rigettato il ricorso di sei lavoratori, impiegati da Foodora nelle consegne dei pasti in bici, licenziati dopo aver partecipato a manifestazioni [Video]di protesta contro gli stipendi troppo bassi. Una sentenza che rischia di diventare un precedente a favore del ...

Foodora - chi consegna cibo non è lavoratore. Sentenza choc modifica Diritti di tutti in Italia in peggio : Respinto il ricorso dei fattorini Foodora: per il Tribunale di Torino si tratta di lavoratori autonomi e non di dipendenti. Sentenza ingiusta per molti.

Ilva : Ugl - Diritti acquisiti da lavoratori vanno salvaguardati : Roma, 13 apr. (AdnKronos) - "Abbiamo ribadito in modo unanime ad ArcelorMittal che per il passaggio dei lavoratori da Ilva siamo disposti a condividere una formula contrattuale discontinua nella forma, ma non nella sostanza: i diritti acquisiti non devono in alcun modo andare perduti". Ad affermarlo

Rider e lavoratori del digitale - a Bologna firmata la prima carta dei Diritti : Paga equa e dignitosa, assicurazioni, indennità meteo e contratti trasparenti tra i punti della carta di Bologna, voluta da Comune e fattorini

