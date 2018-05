Diritti tv | Malagò | “serve una decisione”

Diritti tv - Malagò non fa sconti a Mediapro : «Fideiussione entro il 22» : Dalla Lega Serie A e da Giovanni Malagò non arrivano sconti nei confronti di Mediapro relativamente alla fideiussione da presentare per i Diritti tv. L'articolo Diritti tv, Malagò non fa sconti a Mediapro: «Fideiussione entro il 22» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv - Malagò : “il 22 maggio assemblea a Milano” : “Abbiamo fissato al 22 maggio a Milano l’assemblea alle ore 15. Non è una data casuale, perché il codice civile prevede la possibilità per la Lega A, in caso di inadempienze contrattuali, di poter adottare provvedimenti dopo 14 giorni”. Lo ha detto il presidente del Coni e commissario della Lega A, Giovanni Malagò, in riferimento alla “vicenda dei Diritti tv” e alla fideiussione per oltre un miliardo che ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Decisione Tribunale entro mercoledì - Malagò preoccupato : Fra lunedi' e mercoledi' il Tribunale di Milano dira' se rispetta o meno le regole il bando di Mediapro, contestato da Sky che ne ha ottenuto la sospensione d'urgenza il 16 aprile. Il giudice Claudio Marangoni in mattinata si e' riservato la Decisione dopo l'udienza di due ore con le parti, a tratti «animata» per dirla con uno dei circa venti legali presenti. E' quindi possibile, ma non scontato, che lo scenario sia più chiaro ...

Diritti tv - Malagò : “risolvere presto la questione” : “Nell’Assemblea del 7 maggio la priorità è il completamento della governance, poi abbiamo integrato l’ordine del giorno con la questione dei Diritti tv perché speriamo di avere tutti gli elementi per prendere una decisione. Possibilità di chiudere la questione? Serve la partita perfetta, ma possiamo portarci avanti sui compiti”. Così il presidente del Coni e commissario della Lega di A, Giovanni Malagò, in merito alla ...

