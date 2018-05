DIRETTA GIRO D' ITALIA 2018 Ha vinto Bennett | battuto Viviani in volata! 7^ tappa

DIRETTA / Giro d'Italia 2018 streaming video e tv : il gruppo controlla! (7^ tappa Pizzo-Praia a Mare) : DIRETTA Giro d’Italia 2018 streaming video e tv 7^ tappa Pizzo-Praia a Mare: percorso e orari, nuova occasione per i velocisti al Giro 101 (oggi 11 maggio)(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 15:29:00 GMT)

Giro d'Italia 2018 - 10^ tappa Penne-Gualdo Tadino : percorso e DIRETTA tv : Nella giornata di martedì 15 maggio 2018, dopo il secondo giorno di riposo, il 101° Giro d’Italia ripartirà con una frazione che attraverserà l’Appennino. La 10ª tappa della corsa di ciclismo sarà la più lunga di questa edizione. Si andrà da Penne a Gualdo Tadino, con un percorso di 239 Km abbastanza tortuoso e costellato di brevi salite. Il finale, però, sarà pianeggiante e adatto ai velocisti. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà in gara, ...

LIVE Giro d’Italia 2018 in DIRETTA : Pizzo Calabro-Praia a Mare. Torna in scena Elia Viviani : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima tappa del Giro d’Italia 2018, 159 chilometri tra Pizzo Calabro e Praia a Mare. Dopo le fatiche delle tre tappe in Sicilia la carovana rosa Torna sul continente e soprattutto Torna a strizzare l’occhio ai velocisti con una frazione adattissima alle ruote veloci, attese al terzo sprint della corsa dopo Tel Aviv ed Eilat nella seconda e terza frazione in Israele. In ...

LIVE Giro d’Italia 2018 - la tappa di oggi in DIRETTA : Pizzo Calabro-Praia a Mare - orari e comuni attraversati : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Pizzo Calabro-Praia a Mare, settima tappa del Giro d’Italia 2018. Dopo l’arrivo in salita sull’Etna che ha scombussolato la classifica generale, si riparte con una frazione molto semplice riservata ai velocisti: ci si snoderà sulla costa tirrenica della Calabria, annunciata la volata con Elia Viviani super favorito per la vittoria dopo la doppietta firmata in Israele. Gli uomini di ...

Giro d’Italia in tv - settima tappa Pizzo-Praia a Mare : come vederla in tv e DIRETTA streaming. Orario e programma : Oggi (venerdì 11 maggio) si correrà la settima tappa del Giro d’Italia 2018, 159 km da Pizzo a Praia a Mare. Il percorso di questa frazione è quasi interamente pianeggiante e torneranno quindi in scena i velocisti, che sulla carta si giocheranno la vittoria in un classico sprint di gruppo. L’uomo da battere sarà Elia Viviani, che andrà a caccia del terzo successo in questo Giro, dopo quelli ottenuti a Tel Aviv ed Eilat. Proveranno ad ...

DIRETTA / Giro d'Italia 2018 streaming video e tv : la salita finale! (6^ tappa Caltanissetta Etna) : DIRETTA Giro d’Italia 2018 streaming video e tv 6^ tappa Caltanissetta-Etna: percorso e orari, è il giorno del primo arrivo in salita del Giro 101 (oggi 10 maggio)(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 16:33:00 GMT)