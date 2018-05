Diabete - scoperta molecola che limita danni vascolari : Isernia, 11 mag. (AdnKronos Salute) - Dall'Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia) arrivano novità incoraggianti per i pazienti diabetici: una molecola sperimentale si è rivelata infatti capace di limita re il danno vascolare e l’eccessiva attivazione delle piastrine, due fattori cruciali nello sviluppo

Diabete - scoperta molecola che limita danni vascolari : Isernia, 11 mag. (AdnKronos Salute) – Dall’Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia) arrivano novità incoraggianti per i pazienti diabetici: una molecola sperimentale si è rivelata infatti capace di limita re il danno vascolare e l’eccessiva attivazione delle piastrine, due fattori cruciali nello sviluppo di patologie cardio vascolari . E’ quanto emerge da un ricerca condotta dal laboratorio di Fisiopatologia vascolare ...

Il caffè previene il Diabete di tipo 2/ Scoperta importante per la salute - rischio ridotto del 30% : Il caffè previene il diabete di tipo 2, Scoperta importante per la salute : rischio ridotto del 30%. A rivelarlo è un documento di revisione che è stato pubblicato su Nutrition Reviews.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 09:58:00 GMT)

DOLCI - CHI LI AMA ACCUMULA MENO GRASSO/ Scoperta importanti per nuove cure contro obesità e Diabete : DOLCI , chi li ama ACCUMULA MENO GRASSO : Scoperta predisposizione genetica, ma c'è rovescio della medaglia... Le ultime notizie sullo studio dei ricercatori dell'Università di Exeter(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 18:39:00 GMT)

Diabete - svelati 5 sottotipi : ecco la scoperta per chi soffre di alta glicemia : Molti di voi penseranno che di Diabete ne esistono 2 tipologie, ma secondo un recente studio la quantità esatta sarebbe di ben 5 varianti. Ricerche su ricerche per venire incontro alle esigenze dei pazienti, accomunati da una stessa tipologia di patologia che non si limiterebbe alle due note, bensì ad altre tre. Un'affermazione che emerge dopo che gli esperti svedesi hanno deciso di controllare dei pazienti affetti dalla malattia. Novità sul ...