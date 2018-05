Di Maio vede Salvini | Se falliamo si torna al voto

Governo - Salvini vede Di Maio : "Entro 24 ore avrò qualcosa da dire" : Più tempo, almeno un altro giorno. Lega e Movimento 5 Stelle trattano a oltranza e, dopo le punzecchiature a distanza, scelgono il faccia a faccia. Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono incontrati ...

Governo - Renzi : “Di Maio e Salvini? Si amano - ma le famiglie non sono d’accordo. Si facciano vedere da uno bravo” : “Di Maio e Salvini? I due si amano, ma le loro famiglie non sono d’accordo”. E’ la stoccata ironica pronunciata a Dimartedì (La7) dall’ex segretario del Pd, Matteo Renzi, rispettivamente ai leader del M5s e della Lega. E aggiunge: “Il Pd e il centrosinistra dovrà fare campagna elettorale sulla logica della responsabilità contro i campioni mondiali delle promesse. Di Maio e Salvini, in questo senso, sono stati bravissimi. Hanno fatto un sacco di ...

Di Maio vede Salvini : 8 luglio possibile data per votare : Roma, 7 mag. , askanews, 'Senza governo politico la possibile data per votare è l'8 luglio'. Lo dice il capo politico M5S Luigi Di Maio che ha incontrato Matteo Salvini, leader della Lega.

Vitalizi - Di Maio : “Abolirli prima del ritorno alle urne”. E Fico rivede Boeri : “La Camera continua a lavorare” : Accelerare sull’abolizione dei Vitalizi. Un obiettivo definito come “il primo risultato che possiamo portare a casa”. In una lettera inviata ai parlamentari del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio tira le somme del lavoro svolto negli ultimi due mesi ma che purtroppo non ha prodotto i risultati sperati per formare un governo. “Dicono che siamo dei poltronari. Che abbiamo mirato al potere a tutti i costi. È un’accusa che mi ...

Fico vede Pd e M5S. Di Maio : vogliamo contratto al rialzo. Martina : «Passi avanti» : Ci sono passi avanti importanti. Così il reggente del Pd, Maurizio Martina, riassume l'incontro con il presidente della Camera Roberto Fico che al Quirinale oggi ha incontrato anche...

Di Maio vede Fico : mai fiducia a governi tecnici o di scopo : Roma, 24 apr. , askanews, 'Noi non siamo disponibili a dare fiducia a governi tecnici, del presidente, governi di garanzia, di scopo e chi più ne ha più ne metta': lo ha puntualizzato Luigi Di Maio, ...

Di Maio vede Fico : 'qualsiasi discorso con la Lega si chiude qui' : Roma, 24 apr. , askanews, 'Per me qualsiasi discorso con la Lega si chiude qui': Luigi Di Maio ha fatto il passo che gli era stato chiesto dal Partito democratico come precondizione per aprire una ...

'Chiuso ogni discorso con la Lega' Di Maio vede Fico e tenta il Pd Martina : "Disponibili al dialogo" : "In circa 50 giorni abbiamo provato in tutti i modi e tutte le forme a invitare la Lega a firmare un contratto di governo. Hanno deciso di condannarsi all'irrilevanza" nel rispetto di un loro alleato. Un governo di "centrodestra non è più un'ipotesi percorribile", ma "tramontata del tutto". Lo ha detto Luigi Di Maio, dopo l'incontro del M5S con il presidente della Camera Roberto Fico. Ed ha aggiunto per me "il discorso con la Lega si chiude del ...

Governo - Cuperlo (Pd) : “Accordo con M5S? Se Di Maio ci vede come la Lega è dura” : “Ascolto Di Maio che ripete o io o nessuno, subito dopo aggiunge che è pronto a un accordo o con la Lega o con il Pd e a questo punto dire questa e quella pari sono non è la premessa migliore per una riflessione comune che non vedo all’orizzonte”. Gianni Cuperlo in un incontro avvenuto stamattina a Milano ha detto la sua sul possibile accordo con il M5S. Cuperlo si è poi soffermato sulla sentenza della trattativa Stato-Mafia. ...

Lega-M5S - Mattarella vede l'intesa vicina Di Maio e Salvini : Camere siano operative : La fase di decantazione sta producendo risultati. Nel secondo giro di consultazioni il presidente sonderà i partiti anche sulla politica estera, a partire dalla Siria

Di Maio : vedere ora Salvini per cosa? Aspetto tutto il Pd : Roma, 10 apr. , askanews, 'La questione è molto semplice: ci vediamo per fare cosa? Dobbiamo chiarire un paio di premesse, e valgono sia per il Pd sia per la Lega. Prima di tutto, qualunque tipo di ...

