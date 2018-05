' Di Maio e Salvini | ammesso che abbiano un' idea' Feltri li spazza via | l' atroce

Berlusconi - stop a Salvini e Di Maio : «Vogliono mettere la patrimoniale» : 'Speriamo che questi due non vadano avanti perché mettono la patrimoniale'. Lo ha detto Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, riferendosi a Luigi diMaio e Matteo Salvini nel corso della sua ...

Governo M5s-Lega - sabato un nuovo vertice tra Salvini e Di Maio : resta il nodo premier : nodo premier - Il nodo tuttavia rimane il nome del premier e dei ministri di peso , Esteri, Difesa, Economia, che probabilmente sono stati oggetto del vertice tra Di Maio, Beppe Grillo e Davide ...

Di Maio-Salvini - frenata sul premier. Berlusconi : mettono la patrimoniale : È in salita la strada che porta alla conclusione dell'accordo di governo tra M5s e Lega. Un incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini si è concluso con un nulla di fatto sulla...

Governo : Salvini-Di Maio - atteso nuovo vertice. Distanze su premier : E' in salita la strada che porta alla conclusione dell'accordo di Governo tra M5s e Lega. Un incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini si è concluso con un nulla di fatto sulla figura da proporre ...

Di Maio-Salvini - frenata sul premier. Berlusconi : mettono la patrimoniale : È in salita la strada che porta alla conclusione dell'accordo di governo tra M5s e Lega. Un incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini si è concluso con un nulla di fatto sulla...

Berlusconi "rema contro" Salvini e Di Maio : "Se vanno avanti mettono la patrimoniale" : Silvio Berlusconi combattuto tra astenersi o votare contro la fiducia, in serata rivela tutti i suoi timori sul futuro esecutivo giallo-verde: "Speriamo che questi due qui (Salvini e Di Maio, ndr) non vadano avanti...

Berlusconi - stop a Salvini e Di Maio : 'Vogliono mettere la patrimoniale' : 'Speriamo che questi due non vadano avanti perché mettono la patrimoniale'. Lo ha detto Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, riferendosi a Luigi diMaio e Matteo Salvini nel corso della sua ...

Il Cav e lo stop con giallo a Di Maio-Salvini : 'Mettono la patrimoniale'. Poi smentisce : Primi effetti della ' benevolenza critica ' di Silvio Berlusconi nei confronti del nascente governo Lega-Cinque Stelle . 'Vediamo come va', ha detto il presidente di Forza Italia sollecitato dai ...

Salvini-Di Maio - domani incontro a Milano per chiudere l accordo di governo. Ma l intesa sul premier è lontana : ROMA - Secondo round finito, e il nome del premier ancora non c'è. 'Servirà un altro incontro per il programma', ha detto Matteo Salvini al termine del faccia a faccia con Di Maio, in mattinata alla ...

Governo Lega-M5s ultime notizie/ Di Maio a Meloni “contratto solo con Salvini” : Toti “ok reddito cittadinanza” : Trattative di Governo M5s-Lega: ultime notizie, domani terzo vertice a Milano tra Di Maio e Salvini. Leader grillino incontra Meloni: "contratto solo con Carroccio". E Berlusconi intanto..(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 21:09:00 GMT)

Berlusconi - stop a Salvini e Di Maio : «Vogliono mettere la patrimoniale» : «Speriamo che questi due non vadano avanti perché mettono la patrimoniale». Lo ha detto Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, riferendosi a Luigi diMaio e Matteo Salvini...

Berlusconi - stop a Salvini e Di Maio : «Vogliono mettere la patrimoniale» : «Speriamo che questi due non vadano avanti perché mettono la patrimoniale». Lo ha detto Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, riferendosi a Luigi diMaio e Matteo Salvini...

Berlusconi : “Spero che Salvini e Di Maio non vadano avanti perché metteranno la patrimoniale” : Silvio Berlusconi, combattuto tra astenersi o votare contro la fiducia, in serata rivela tutti i suoi timori sul futuro esecutivo: «Spero che Salvini e Di Maio non vadano avanti perché metteranno la patrimoniale», dice ai cronisti mentre visita la mostra mercato dell’antiquariato a Milano (dove ha comprato un disegno di Chagall). Però ammorbidisce ...

Governo - incontro Di Maio-Salvini. Berlusconi : speriamo non mettano patrimoniale : Ribadiamo però la necessita' di mettere in discussione alcuni trattati e soprattutto dobbiamo avere in Europa una posizione politica autorevole da Paese importante quale siamo". Tajani: in Ue grande ...