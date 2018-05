Di Maio e Renzi avevano l' accordoE' saltato per colpa della Boschi Repubblica

'Matteo Renzi è contentissimo dell'accordo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio'. Maria Teresa Meli - la verità sul Pd : ' Matteo Renzi è contentissimo'. Il leader del Pd avrebbe accolto così l'accordo di governo imminente tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio . A sostenerlo è Maria Teresa Meli , giornalista del Corriere ...

Di Maio - Salvini e Renzi : tre leader frutto dei tempi : A quello che è dato di sapere e di vedere nulla di ciò che si fa e si agita nel mondo dei libri, degli studi, dell' arte, della scienza, della musica, ad esempio, ha mai riscosso un minimo, reale , ...

Sondaggi politici/ Fiducia leader : Mattarella al 67% - Di Maio-Salvini ‘stracciano’ Renzi-Berlusconi : Sondaggi elettorali politici, ritorno al voto o Governo neutrale per cambio legge elettorale: italiani "tengono" Gentiloni. Lega al 22%, M5s al 32%: sale Salvini, crolla Berlusconi(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 19:25:00 GMT)

Governo - Scanzi : “No di Salvini a Renzi e no di Di Maio a Berlusconi? Non sono atti di maleducazione - ma di coerenza” : “Salvini dice che c’è ancora uno spiraglio di Governo Lega-M5S? E’ curiosa questa sua affermazione, perché è come se parlasse da solo con se stesso. L’unico che può rispondere a questa domanda è solo Salvini”. sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, che spiega: “Siamo in un momento storico particolare, complicato e surreale, in cui paradossalmente tutto dipende da Salvini. O lui ...

Di Maio : "Salvini e Renzi responsabili dello stallo" : Luigi Di Maio, leader del MoVimento 5 Stelle, questa mattina ha parlato con i giornalisti in Transatlantico e ha commentato la situazione di stallo in cui si trova la politica italiana, individuando quelli che secondo lui sono i principali responsabili nei due "Matteo", ossia Salvini e Renzi, rispettivamente di Lega e Pd, i due partiti, uno alternativo all'altro, con cui Di Maio avrebbe voluto stipulare un contratto per un "governo di ...

Governo - Renzi : “Di Maio e Salvini? Si amano - ma le famiglie non sono d’accordo. Si facciano vedere da uno bravo” : “Di Maio e Salvini? I due si amano, ma le loro famiglie non sono d’accordo”. E’ la stoccata ironica pronunciata a Dimartedì (La7) dall’ex segretario del Pd, Matteo Renzi, rispettivamente ai leader del M5s e della Lega. E aggiunge: “Il Pd e il centrosinistra dovrà fare campagna elettorale sulla logica della responsabilità contro i campioni mondiali delle promesse. Di Maio e Salvini, in questo senso, sono stati bravissimi. Hanno fatto un sacco di ...

Berlusconi : no appoggio esterno a governo M5s-Lega - Il Carroccio spera ancora - Di Maio corre verso le elezioni - Renzi lancia Gentiloni se ... : Dopo due mesi di tentativi per dare vita ad un governo espressione del Centrodestra, prima forza politica alle elezioni del 4 marzo, Forza Italia non può accettare nessun veto". Giorgetti: "Mai avuto ...

Di Maio : «Decreto per votare a giugno» Renzi : Gentiloni candidato premier Pd : «Il colpo di scena ora potrebbe essere che si mettano tutti d’accordo contro di noi. Sarebbe verosimile, magari era lì che volevano arrivare...»

"Non mi candido alle primarie. Di Maio deve consentire di riscrivere le regole del gioco". Renzi ospite a Di Martedì : "Io non correrò alle primarie che decideranno il prossimo leader del Pd". Lo ha detto Matteo Renzi a Di Martedì, intervistato da Giovanni Floris. "Secondo me il candidato naturale è Gentiloni", ha aggiunto rispondendo a Floris che gli domanda chi sarà secondo lui il candidato premier del Pd. "C'è qualcuno che sta giocando sulla pelle del Paese, sono i 5Stelle e il centrodestra". "Io Salvini l'ho visto, siamo ...

Luigi Di Maio - fango per spaccare il centrodestra : 'Se Berlusconi e Renzi avessero avuto la maggioranza dopo il voto...' : 'Se dopo le elezioni Silvio Berlusconi e Matteo Renzi avessero avuto la maggioranza, Forza Italia avrebbe mollato Matteo Salvini in due minuti'. Luigi Di Maio, in una intervista a Rtl 102.5, getta ...

L'ottimismo di Di Maio si scontra con la centralità di Renzi e Berlusconi Video : Il mandato esplorativo affidato al presidente della Camera Roberto Fico [Video] per la formazione di una maggioranza di #Governo 5 Stelle – Pd ha dato “esito positivo”, nel senso che un dialogo tra le due forze politiche può essere avviato per giungere, in qualche modo, all’obiettivo. Di Maio e lo stesso “esploratore” Fico ci credono. Martina li incoraggia, sotto la spinta dei governisti del Pd. Mattarella, ispirato questa volta dall’adagio ...