Di Maio | domani a Milano nuovo incontro con la Lega sul programma

Governo : Di Maio e Salvini in coro : 'domani è un altro giorno e si vedrà' Video : 2 Santa pazienza, santissimo Sergio Mattarella. Il Presidente della Repubblica ha concesso un altro giorno di tempo ai partiti prima di procedere all'incarico per un Governo neutrale. Una note del Quirinale conferma la richiesta, arrivata da Cinque Stelle e Lega, e conferma pure l'adesione del Colle a tale richiesta. Le tante giravolte di Di Maio e la tenuta di Salvini Non sono bastati 65 giorni di tempo per trovare un accordo e ...

Governo - Berlusconi dà via libera a M5s-Lega/ Di Maio : “Domani incontro Salvini - prima i temi e poi i nomi” : Governo, Di Maio e Salvini: vertice e attesa per l'accordo con Berlusconi. Ultime notizie, Romani (Forza Italia) "forse vale la pena un esecutivo Lega-M5s": chieste 24ore a Mattarella(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 22:50:00 GMT)

Berlusconi : ok governo M5S-Lega - ma FI non voterà fiducia. Domani incontro Salvini-Di Maio : Berlusconi dà l'ok al governo M5S-Lega. «Ma Forza Italia non voterà la fiducia», dice il Cavaliere in una nota che arriva dopo la concessione da parte di Mattarella di...

Governo : Di Maio non cambia agenda - domani a Parma e Imola : Roma, 9 mag. (AdnKronos) – Resta immutata, per ora, l’agenda di Luigi Di Maio, che domani sarà a Imola e a Parma. E’ lo stesso capo politico del M5S a dare appuntamento ai suoi follower, postando su Facebook gli incontri in agenda domani: alle 11.30 al Cibus di Parma e alle 19.30 al Teatro comunale dell’osservanza di Imola. L'articolo Governo: Di Maio non cambia agenda, domani a Parma e Imola sembra essere il primo su ...

Governo : Di Maio - domani da Fico - occasione storica che non perderemo : Roma, 23 apr. , AdnKronos, 'Il nostro programma non è né di destra né di sinistra, ma di puro buonsenso e non siamo disposti a rinunciare i nostri valori. Per l'Italia è un'occasione storica per fare ...

'M5s domani da Fico - sono ottimista' - Di Maio - : Roma, 23 apr. , askanews, 'Il Presidente Mattarella oggi ha chiesto a Roberto Fico di verificare se ci sono i presupposti per far siglare il contratto di governo al MoVimento 5 Stelle e al Partito ...

Di Maio a Salvini : “fino a domani per rompere con Berlusconi”/ Governo M5s-Lega : altrimenti contratto col Pd : Berlusconi, "Salvini è il leader del Centrodestra, no contatti con Pd". Di Maio a Salvini, "fino a domani per rompere con FI". Mattarella domani dà incarico a Fico per sondare dem-M5s(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 15:30:00 GMT)

Di Maio guarda al Pd che resta diviso. Domani consultazioni in diretta su la7 : Tra i dem la linea resta quella dettata da Renzi: restare all'opposisizione. Domani dalle 16. 20 lo speciale sulle consultazioni condotto da Enrico Mentana -

M5s domani al Colle - Di Maio insiste su 'contratto' con Lega-Pd : Roma, 4 apr. , askanews, Con la proposta del contratto scritto per il governo i capigruppo 5 stelle Giulia Grillo e Danilo Toninelli si presenteranno domani alle consultazioni al Quirinale con il ...

Governo - domani al via le consultazioni. Salvini : no a Di Maio premier | : Gli esponenti politici dei diversi schieramenti sono attesi al Quirinale il 4 e il 5 aprile, per un confronto con Mattarella. Tra M5s e Lega ancora braccio di ferro su premiership. Possibile ...

M5s - la bomba di Mario Adinolfi su Di Maio : 'Vince la lobby gay grillina. Oggi Fico e domani...' : La ' lobby gay dentro il Movimento 5 Stelle ' colpisce ancora. Dopo Luigi Bisignani , che aveva sparato la bomba dalle pagine del Tempo , arriva Mario Adinolfi , leader ultra-cattolico del Partito ...