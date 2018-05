: Di Maio parla di traditori e Grillo chiede un referendum sull'euro. La campagna elettorale è ricominciata. allegria - chedisagio : Di Maio parla di traditori e Grillo chiede un referendum sull'euro. La campagna elettorale è ricominciata. allegria - ferrazza : 'Come mai con 11 milioni di voti non è possibile governare?', si chiede Di Maio. Siamo 60 milioni, eh. #dimartedi - CybFeed : #News #Di Maio chiede aiuto FdI,Meloni rifiuta -

Luigi Dia Giorgia. Il leader di M5S "ha chiesto il sostegno di FdI a una premiership sua o di un altro esponente del M5S in cambio di un via libera a un nostro ingresso nel governo". Lo comunicache ha ribadito:FdI "non ha avanzato richiesta di ingresso nel nuovo esecutivo e che non potrebbe mai far parte di un governo a guida grillina". La risposta di Diè che in questo caso lui avrebbe posto un veto sulla presenza di FdI perché "troppo di destra", fa sapere.(Di venerdì 11 maggio 2018)