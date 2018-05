Di Battista : “Di Maio mi ha chiesto di non partire” : Roma, 11 mag. (AdnKronos) – “Se c’è rivalità tra me e Di Maio? Assolutamente no. Ci confrontiamo su tutto, sembrerà strano però oltre ad essere due esponenti del M5S siamo anche molto amici”. Così Alessandro Di Battista, ospite della trasmissione ‘Accordi&Disaccordi’, il nuovo talk show di approfondimento al via sul Nove di Discovery Italia.“Di Maio non le ha mai detto: ‘Ma non partire per il ...

Alessandro Di Battista vuole far fuori Luigi Di Maio : 'Vedremo...'. Un terremoto nel M5s : Uno dei principali nemici, o oppositori, di Luigi Di Maio ? Ovvio, Alessandro Di Battista . Lo si dice da tempo: Dibba, il pasionario, contro Giggino, il dialogante. E ora, però, il livello della ...

Ritorno in campo di Di Battista?Di Maio - incubo secondo mandato : Luigi Di Maio va di fretta, vuole a tutti i costi il voto subito. Ma c'è un motivo ben preciso e non è solo quello relativo al fatto di non essere riuscito a capitalizzare al meglio (almeno fino ad ora) la straordinaria vittoria elettorale dei 5Stelle Segui su affaritaliani.it

L'ombra di Di Battista su Di Maio : "Candidarmi ancora? Vedremo" : Di Battista torna in campo e mette in ombra Di Maio? L'indiscrezione arriva dal Corriere della Sera che di fatto svela un retroscena che riguarda da vicino l'ex parlamentare 5 Stelle. A chi gli chiede ...

Ritorno in campo di Di Battista?Di Maio - incubo secondo mandatoEcco perché chiede il voto subito : Luigi Di Maio va di fretta, vuole a tutti i costi il voto subito. Ma c'è un motivo ben preciso e non è solo quello relativo al fatto di non essere riuscito a capitalizzare al meglio (almeno fino ad ora) la straordinaria vittoria elettorale dei 5Stelle Segui su affaritaliani.it

Bruno Vespa - la domanda di Sergio Mattarella a Luigi Di Maio : 'Ma è vero che Alessandro Di Battista...' : Un 'appello al buonsenso', quello firmato da Bruno Vespa sulla prima pagina de Il Giorno . Si rivolge, ovviamente, ai partiti in vista delle consultazioni-flash di lunedì al Quirinale. E il buonsenso ...

M5s - Pizzarotti : “Di Maio e Di Battista? Rappresentano strategia comunicativa voluta. Il movimento non esiste più” : Duro attacco sferrato a Omnibus (La7) contro il M5S dal sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, attualmente presidente della nuova forza politica “Italia in Comune”. L’ex pentastellato sottolinea che il neo-partito dei sindaci non vuole essere etichettato come di destra o di sinistra. E spiega: “E’ sicuramente vero che lo dice anche il M5S, che, però, non si è mai connotato, non ha mai precisato delle linee chiare in ...

Alessandro Di Battista è l'anti Di Maio-Salvini : Con Roberto Fico calato nel suo ruolo istituzionale di presidente della Camera, Alessandro Di Battista è diventato, quasi per acclamazione, il nuovo leader dell'ala movimentista dei 5 Stelle. Lo ha ...

M5s - Di Maio : “Di Battista su Salvini e Berlusconi? Non voleva sabotarmi”. Botta e risposta con Gruber : “Alessandro Di Battista ha paragonato Salvini a Dudù, il cane di Berlusconi? Non credo che abbia fatto quella battuta per sabotare qualcosa. Alessandro ha tutta la mia stima e la libertà di dire quello che vuole”. Così a Otto e Mezzo (La7) il leader del M5S, Luigi Di Maio, risponde al giornalista del Corriere della Sera, Massimo Franco, che nelle parole al vetriolo pronunciate dall’ex deputato pentastellato, Alessandro Di ...

Alessandro Di Battista insulta Silvio Berlusconi - ma è il suo migliore alleato : così faranno fuori Luigi Di Maio : 'In nessun paese al mondo avrebbe ancora potere!', 'è un condannato!', 'è incandidabile!', 'è ineleggibile!'.

Di Battista attacca Berlusconi e Salvini/ Di Maio spiazzato : Rotondi (Forza Italia) - "in privato ne parla bene" : Di Battista attacca Berlusconi e Salvini, Di Maio spiazzato: irritazione e stupore in casa 5 Stelle. Le parole dell’ex deputato pentastellato a Perugia, non sono piaciute al Movimento(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 11:16:00 GMT)

Stupore e irritazione nel quartier generale di Luigi Di Maio per le parole di Alessandro Di Battista : Se la situazione direzione governo non si fosse già abbastanza incartata ieri, ecco che nel tardo pomeriggio si materializza Alessando Di Battista. A Perugia, al Festival del giornalismo. E tira una bordata pazzesca. "Matteo Salvini sembrava Dudù, Berlusconi parlava e lui muoveva la bocca". E ancora: "Spero che abbia il coraggio di staccarsi. Ma forse non può farlo. Forse ci sono cose che non sappiamo. SI parla di ...

Governo - Di Battista (M5s) : “Di Maio fa quello che avrei fatto io”. Poi picchia duro su Berlusconi e Salvini : “Luigi sta facendo il massimo, sta facendo quello che io avrei fatto”. Lo ha detto Alessandro Di Battista al Festival del giornalismo di Perugia, a proposito della linea tenuta dal leader M5S Di Maio nelle trattative per la formazione del Governo. “Questi di Fora Italia dicono ‘riconoscete Berlusconi’. Mi date una foto segnaletica e io forse lo riconosco, perché è un condannato incandidabile e ineleggibile”. ...

Il papà di Di Battista a Di Maio - su Facebook : 'Pulisci il divano dove si è seduto il nano!' : Luigi, pulisci il divano dove si è seduto il nano!'. Lo scrive con un post su Facebook rivolto a Luigi Di Maio e con riferimento a Silvio Berlusconi, il padre di Alessandro Di Battista, Vittorio.