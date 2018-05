De Zerbi | ' Ora non parlo del mio futuro'

Video dell’esibizione di Zic in Ancora di Eduardo De Crescenzo contro Zerbi e il super potere Pokemon : “Togli il senso alle canzoni” : Zic in Ancora di Eduardo De Crescenzo nella prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi: il cantante della squadra dei Bianchi ha affrontato la sfida contro Lauren nella prova Vodafone. In anteprima all'esibizione, attraverso un Videoclip Carlo Di Francesco ha espresso tutta la sua disapprovazione per l'ammissione di Zic al serale. "Zic non merita il serale, è un bravo autore ma non un interprete. Non ha energia ed è impacciato. ...

Simona Ventura sbotta contro Rudy Zerbi e Sephora ad Amici 2018 : Rudy Zerbi e Sephora ripresi da Simona Ventura in diretta ad Amici 17 In diretta ad Amici 2018 Rudy Zerbi e Garrison hanno criticato duramente le esibizioni rispettivamente di Matteo e Sephora, tanto che Simona Ventura è dovuta intervenire per dire la sua. In seguito all’esecuzione di una canzone di Andrea Bocelli fatta da Matteo, il professore di canto ha affermato che l’esibizione è stata molto noiosa e tutta uguale e che il ...

Benevento Juventus streaming video e tv : De Zerbi vs Allegri - probabili formazioni - quote e orario : Diretta Benevento Juventus info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live del primo anticipo di Serie A, 31giornata.

Serie A Benevento - De Zerbi : «Salvezza? Non è ancora finita» : Benevento - Il Benevento si è fatto rimontare nel finale, perdendo 1-2 contro il Cagliari. Secondo l'allenatore dei campani Roberto De Zerbi la lotta salvezza non è ancora compromessa: "A bbiamo ...

Amici 2018 - daytime 14 marzo. Zerbi e Di Francesco ancora contro Zic - complimenti per Luca e Einar – Video : Luca Vismara Nella scuola di Amici 2018 continuano le lezioni e gli incontri in vista della prossima puntata di sabato e, soprattutto, dell’imminente Serale, al via il 7 aprile. Il cantante Zic, intanto, deve ancora vedersela con i giudizi negativi di Carlo Di Francesco e Rudy Zerbi, che continuano a non essere affatto soddisfatti di lui. Amici 2018, Di Francesco e Zerbi ancora contro Zic Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco raggiungono Zic e ...

Serie A Benevento - De Zerbi : «Abbiamo onorato la partita» : LA CRONACA NUMERI E STATISTICHE Tags: Benevento , de Zerbi , Fiorentina Tutte le notizie di Benevento

BIONDO/ Amici 17 - il serale è ancora lontano : conquista solo il sì di Rudy Zerbi : BIONDO, Amici 17: la settimana vissuta dal giovane cantante romano prima dello speciale del sabato del talent show di Maria De Filippi che andrà in onda oggi. (Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 15:24:00 GMT)