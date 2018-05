DE VRIJ ALL' INTER Lazio | in vista del big match per la Champions i tifosi sono divisi

Inter - è ufficiale : dalla Lazio arriva Stefan De VRIJ. Per lui 4 milioni l'anno : Il primo grande colpo del calcio mercato di quest'estate è messo a segno dall' Inter che si aggiudica Stefan De Vrij . Il difensore era in scadenza di contratto con la Lazio e ha firmato un accordo ...

De VRIJ all'Inter : depositato il contratto : Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , de Vrij ha firmato un quadriennale fino al 2022 da 4,2 milioni di euro netti a stagione più bonus. ALTRI COLPI - In vista della prossima stagione, l'Inter ...

Lazio - De VRIJ : 'Concentrati fin dall'inizio - siamo pronti' : Stefan De Vrij , difensore della Lazio , è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nell'immediata vigilia di Lazio- RB Salisburgo , andata dei quarti di finale di Europa League. Queste le sue parole: 'E' sempre bello quando c'è gente. Sono felice speriamo di fare bene. ...

Lazio - Tare : 'De VRIJ all'Inter? Buone possibilità. Ecco quanto vale Milinkovic' : SUL PREMIO - ' Mi fa piacere questo riconoscimento dal mondo del calcio, lavorare in Italia non è facile. Soprattutto in un contesto difficile come quello di Roma , ma ti dà la consapevolezza che sei ...

Calcio - truffa alla Lazio : spariti i soldi per De VRIJ : Indagato il "pirata" spagnolo che avrebbe sottratto due milioni di euro destinati a un'operazione bancaria per pagare il cartellino del difensore olandese

Lazio - de VRIJ : 'Chiuderò al meglio la stagione'. Bastos pensa all'Angola : 'Voglio portarla in alto' : La professionalità prima di tutto. Stefan de Vrij non si lascia condizionare dal suo futuro. 'Voglio chiudere la stagione nel miglior modo possibile con la Lazio' rivela il difensore biancoceleste che ...

Calciomercato - Skriniar : «All'Inter sono felice. De VRIJ? Ci aiuterà» : MILANO - "Per me sarà una partita speciale . È sempre così quando giochi contro la tua ex squadra". Milan Skriniar, difensore dell'Inter, ha presentato così la prossima sfida di campionato contro la ...

Stefan de VRIJ ascoltato dalla Procura Antidoping : audizione durata trenta minuti : Il giocatore, arrivato senza il suo avvocato, ha fornito chiarimenti su questioni legate a un controllo della partita di campionato Lazio-Verona del 19 febbraio. L'audizione seguiva quella ...

Lazio - Inzaghi : 'Non siamo in calo. De VRIJ all'antidoping? Solo un problema burocratico' : Aspettando il ritorno degli ottavi di Europa League contro la Dinamo Kiev, la Lazio ritrova il campionato. Alla vigilia della trasferta contro il Cagliari, il mister biancoceleste Simone Inzaghi ha ...

Lazio - il giallo de VRIJ : Risolto il mistero del rinnovo del contratto, se ne addensa subito un altro sulla testa di de Vrij. E, ironia del destino, risale al 19 febbraio, a quella sfida vinta col Verona dove Tare aveva ...

Joao Pedro positivo - giallo De VRIJ In Serie A torna l'incubo doping : Il brasiliano del Cagliari già sospeso: assunto un diuretico vietato Il difensore della Lazio convocato per dare chiarimenti su un test C'è stato un momento in cui il pallone italiano incrociava il ...

Lazio - De VRIJ convocato dalla Procura antidoping : Lazio, De Vrij convocato dalla Procura antidoping All’olandese chieste spiegazioni burocratiche e procedurali Continua a leggere L'articolo Lazio, De Vrij convocato dalla Procura antidoping proviene da NewsGo.