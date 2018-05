Davide Casaleggio | svelato l' ammontare dell' eredità del padre Gianroberto | quanti euro

E Davide Casaleggio assicura : il contratto sarà votato dagli iscritti : Gli incontri tra le delegazioni Lega-M5s proseguiranno anche nel week end. Molte convergenze, ma il vero punto critico è il conflitto di interessi -

Governo - Davide Casaleggio : ''Il contratto M5s-Lega sarà votato online'' : L'eventuale contratto di Governo che sarà sottoscritto da M5s e Lega sarà posto ai voti sulla piattaforma Rousseau. Lo ha confermato Davide...

Davide Casaleggio - piattaforma Rousseau/ Movimento 5 Stelle : "Contratto di Governo sarà votato online" : Davide Casaleggio, piattaforma Rousseau: presentata la funzione Scudo di rete, è arrivata la conferma che il contratto di Governo M5s-Lega sarà votato online(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 13:15:00 GMT)

Governo M5s-Lega - così Luigi Di Maio ha fatto saltare all'ultimo il patto tra Davide Casaleggio e Giancarlo Giorgetti : Il patto tra Davide Casaleggio e Giancarlo Giorgetti era già stato apparecchiato, il Governo M5s-centrodestra a un passo. Poi Luigi Di Maio ci ha ripensato, mandando tutto all'aria. L'accordo, scrive ...

Iacoboni - Nuzzi : “Cacciarlo da Ivrea? Scelta personale di Davide Casaleggio. Decisione sbagliata che non condivido” : “E’ stata una Scelta personale di Davide Casaleggio. Una Decisione sua. sbagliata. E che io non condivido in nessun modo”. Gianluigi Nuzzi, intervistato da il Foglio, torna sulle polemiche per l’allontanamento del giornalista Jacopo Iacoboni da Sum#02 , festival organizzato dall’associazione Gianroberto Casaleggio a Ivrea lo scorso 8 aprile. Il giornalista, membro dell’associazione e tra i presentatori della ...

Davide Casaleggio : "Iacoboni escluso? Il giornalista della bufala su 'Beatrice Di Maio' è una persona meschina - nessun dubbio nel lasciarlo fuori" : Davide Casaleggio rompe il silenzio sull'esclusione del giornalista della Stampa Jacopo Iacoboni all'evento da lui organizzato Sum#02. Con un post su facebook difende la scelta di lasciare fuori il cronista critico: "A quasi due anni dalla scomparsa di mio padre, insieme ad amici e collaboratori abbiamo organizzato SUM#02 per mettere in pratica una cosa che lui ci esortava sempre a fare: "Capire il futuro". Il nostro intento è sempre ...

Così il caso Iacoboni svela il vero potere di Davide Casaleggio sul M5s - e non solo - : L'impressione che abbiamo avuto, mentre io e la direzione del mio giornale tentavamo solo di entrare, mediare e fare il nostro lavoro, è che la testa romana e politica del Movimento, i Di Maio, i ...

Davide Casaleggio - la doppia profezia : Elisabetta Casellati presidente e governo centrodestra- M5s : Come finirà la partita per il prossimo governo, dopo il primo giro di consultazioni al Quirinale da Sergio Mattarella , resta un discreto mistero. Due le opzioni sul tavolo: governo M5s-Lega oppure i ...

Augusto Minzolini - il retroscena : 'Davide Casaleggio vuole un premier condiviso - non Luigi Di Maio' : Luigi Di Maio vuole fare il premier. A tutti i costi: 'O io o nessuno', questo il succo del suo pensiero. E non è neppure l'unica condizione posta dal grillino, espressione di quel M5s arrivato dietro ...

M5s - l'intervista di Davide Casaleggio è la prova : Di Maio è un robottino : 'Mi auguro che la volontà popolare venga rispettata'. E 'La decisione di sciogliere le Camere spetta al Capo dello Stato. Di certo non abbiamo mai temuto le consultazioni popolari'. O ancora 'L'...

Davide Casaleggio : “Intese? Volontà popolare sia rispettata. Di Maio? Mio padre sarebbe orgoglioso del metodo” : “Intese per il governo? Delle soluzioni se ne sta occupando Luigi Di Maio e sta gestendo questo momento in maniera impeccabile. Per il resto la mia unica valutazione è che mi auguro che la Volontà popolare venga rispettata”. A una settimana dall’elezione del primo presidente M5s della Camera e alla vigilia delle consultazioni con il Quirinale, parla il figlio del cofondatore M5s Davide Casaleggio. E, intervistato dal Corriere ...

Davide Casaleggio al Corriere : "Sia fatta la volontà popolare" : "Delle soluzioni se ne sta occupando Luigi Di Maio e sta gestendo questo momento in maniera impeccabile. Per il resto la mia unica valutazione è che mi auguro che la volontà popolare venga rispettata". Così Davide Casaleggio in un'intervista al Corriere della Sera parla del negoziato in corso per la formazione di un nuovo Governo. Trattative che potrebbero fallire, e portare nuovamente al voto. Esito che non spaventa il ...

Davide Casaleggio : «Nuovo governo - si rispetti la volontà popolare. Non temiamo il voto» : «Sum nasce per ricordare mio padre e si fonda sull'impegno dei volontari dell'Associazione Gianroberto Casaleggio, che non hanno nulla a che fare con la politica. Lo scopo di Sum è offrire spunti di ...

Guido Crosetto contro Davide Casaleggio : 'Vive un periodo di esaltazione...per il fatturato' : Insomma, altro che politica: secondo Crosetto, al centro, c'è il vil denaro. Comunque sia, l'esponente di FdI ridimensiona il ruolo di Casaleggio e della cosiddetta piattaforma Rousseau nel successo ...