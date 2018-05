David Goodall | il suicidio assistito dello scienziato che ha scelto di morire a 104 anni

Suicidio assistito per David Goodall : scienziato morto a 104 anni : Lo scienziato David Goodall è morto in una clinica in svizzera con il Suicidio assistito. Aveva 104 anni e ha chiesto di porre fine alla sua vita.

Eutanasia a 104 anni : David Goodall ha mangiato fish and chips ed è morto ascoltando Beethoven : David Goodall, scienziato australiano di 104 anni, è morto stamane in una clinica in Svizzera. Non era un malato terminale, ma aveva annunciato nei giorni scorsi di voler morire. Arrivato a Basilea con alcuni familiari, gli ultimi momenti della sua vita sono stati accompagnati, come da richiesta, dalla Nona Sinfonia di Beethoven.Continua a leggere

David Goodall - eutanasia per lo scienziato di 104 anni. "È morto in pace" : "È morto in pace" a Basilea David Goodall, lo scienziato australiano di 104 anni che aveva deciso di mettere fine alla sua vita non perché malato ma perché, alla sua veneranda età, la qualità dell'esistenza non era più la stessa. Non potendo sottoporsi all'eutanasia in patria, si era rivolto a Exit International, organizzazione svizzera per il suicidio assistito.E così è stato: con una ...