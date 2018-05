Daniele Orsato spedito ad arbitrare nel deserto del Quatar

Daniele Orsato ARBITRA IN QATAR/ Il fischietto ai Mondiali in Russia solo come VAR : DANIELE ORSATO ARBITRA in QATAR, niente Serie A per il fischietto fermo da Inter Juventus. Vola negli Emirati per dirigere una partita della Super League a Doha, scelta che fa discutere?(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 21:24:00 GMT)