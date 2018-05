Dall' ergastolo a 30 anni per Paduano che uccise e diede fuoco alla fidanzata

‘Ndrangheta - boss al 41 bis in permesso Dalla madre condannata all’ergastolo ma non in pericolo di vita : ‘Rischio evasione’ : Sette ergastoli, decine di anni di carcere per associazione mafiosa, omicidi e riciclaggio. Dagli anni Novanta è detenuto al 41 bis perché ritenuto uno dei più sanguinari boss della ‘Ndrangheta. Eppure Domenico Gallico ha ottenuto dal tribunale di Sorveglianza di Sassari un permesso per tornare a Palmi e incontrare la madre malata che non vede dal 2012. La donna, novantaduenne, è Lucia Giuseppa Morgante, condannata all’ergastolo per un omicidio ...