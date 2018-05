Dal Fringe Festival alle occupazioni | lo spettacolo ' La m*erda' in scena dai profughi

huffingtonpost

(Di venerdì 11 maggio 2018) Dal prestigiosodi Edimburgo. Lo'La merda' di Cristian Ceresoli, acclamato a livello internazionale, ci è già passato per i posti autogestiti, anche per il 'fu' Teatro Va Roma. Ora il 'V' non c'è più, ma locontinua a viaggiare e dopo una tappa all'Auditorium Parco della Musica e in altri teatri di grido, torna tra le. Da questa sera, tre date (11-12-13 maggio) allo 'Spin time labs', ex sede dell'Inpdap, occupata da dieci anni: edificio a più piani che assicura un tetto a 180 famiglie di poveri, si finanzia con un bar, un ristorante e un auditorium che spesso ospita anche concerti di musica classica. Il primo maggio scorso: il primo rave di musica classica, una notte intera in musica e orchestra, niente tecno, ma violini e pianoforti.Ecco, oggi è la volta de 'La merda'. ...