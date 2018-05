Dal 16 giugno un volo settimanale da Trieste a Cefalonia

Dall’11 maggio al 3 giugno Sky Uno HD +1 celebra le donne e diventa SKY UNO IN LOVE : Si veste di rosa la primavera Sky Uno HD +1. Da venerdì 11 maggio a domenica 3 giugno, infatti, il canale 109 di Sky si trasforma in Sky Uno in LOVE, un temporary channel dedicato esclusivamente ai contenuti che celebrano l’amore, la passione e il lato più femminile della programmazione Sky. Le produzioni di Sky Uno, i film di Sky Cinema, le serie Tv di Sky Atlantic, i documentari di Sky Arte e i programmi di Fox Life e Mtv, tutti insieme sotto ...

“Una Tempesta Dal Paradiso” : Arte Contemporanea del Medio Oriente e Nord Africa - sino al 17 giugno - Milano : Fino al 17 giugno presso la GAM (Galleria d’Arte Moderna) di Milano è possibile visitare la mostra “Una Tempesta dal Paradiso: Arte Contemporanea del Medio Oriente e Nord Africa” il cui titolo si rifà all’interpretazione data da Walter Benjamin del quadro Angelus Novus di Paul Klee come cortocircuito di una società mistificatrice di cui diffidare. E […]

Più di 100 eventi in contemporanea per conoscere l’Italia : Dal 23 Maggio al 3 Giugno le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche : “Dal 23 Maggio al 3 Giugno l’Italia di Notte con eventi a tutte le ore, nell’ambito delle Giornate Nazionali indette dalle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE. Ad esempio in Basilicata, a Melfi Passeggiata, serale, lenta verso il Bosco Frasca per scoprire la Biodiversità del luogo, godere di panorami incredibili verso il Vulture e verso il castello di Melfi, ascoltare la Natura in ogni sua forma. Vicino al laghetto faremo attività Yoga ...

Al castello di Gallipoli Dal 1 giugno #Selfati - la prima mostra italiana dedicata interamente al selfie : Il selfie diventa protagonista: da venerdì 1 giugno a domenica 11 novembre , con il vernissage giovedì 31 maggio - ore 19, le sale del castello di Gallipoli, in provincia di Lecce, ospiteranno #...

Wind Music Awards in TV a giugno in 3 serate Dall’Arena di Verona : date e biglietti in prevendita : Wind Music Awards in TV a giugno per tre serate. Le due serate-evento che si terranno all'Arena di Verona il 4 e il 5 giugno verranno trasmesse su Rai1 in tre appuntamenti diversi, in differita. I Wind Music Awards in TV non verranno trasmessi in diretta. La Rai rinuncia di nuovo a trasmettere le due serate in contemporanea con lo show all'Arena di Verona, rimandando gli appuntamenti televisivi di qualche giorno. Sono stati svelati oggi i ...

Prime foto Dal finale di Sense8 - con le scene girate in Italia per l’episodio speciale in arrivo a giugno : Il finale di Sense8 sta per arrivare su Netflix, come preannuncia il gran numero di foto promozionali apparse in rete, che rappresenta un primo sguardo sullo speciale prodotto per dare una conclusione alla serie delle sorelle Wachowski cancellata dopo due stagioni. Per far sì che i fan di Sense8 potessero ottenere perlomeno una degna chiusura della saga dei Sensate, gli otto individui legati da connessioni mentali e minacciati da una ...

CREMA FILM FESTIVAL - La prima edizione Dal 26 giugno : Tra gli appuntamenti anche una giornata, arricchita da spettacoli e incontri, che vedrà protagonista la comicità italiana. Non mancheranno momenti dedicati alle famiglie e ai bambini. CREMA FILM ...

Marvel's Luke Cage - La Stagione 2 Dal 22 giugno su Netflix - ecco il trailer ufficiale : Netflix ha diffuso il trailer ufficiale della seconda Stagione di Luke Cage, che sarà disponibile sula piattaforma di streaming il prossimo 22 giugno.

Al via Dal 28 giugno a Lugano il Festival LongLake - tra i più grandi open air urbani della Svizzera : in programma dal 28 giugno al 1° agosto l'ottava edizione del LongLake Festival , un intero mese di eventi tra musica, letteratura, incontri, animazioni, teatro, danza, cinema, spettacoli per bambini e installazioni di arte urbana che invaderanno le vie, le piazze e i parchi pubblici dando vita ad un intenso incontro tra artisti e pubblico. Articolato in diversi Festival ...

Arriva Dal 7 giugno al cinema “Rabbia Furiosa” : Arriva nei cinema il 7 giugno, prodotto da Apocalypsis che lo distribuisce in collaborazione con Paradise Pictures, Rabbia furiosa – Er Canaro, terzo lungometraggio diretto dal maestro degli effetti speciali Sergio Stivaletti, che si distacca dall’horror – filone in cui rientrarono le sue due fatiche precedenti MDC – Maschera di cera e I tre volti del terrore – per proporre un thriller noir a tinte forti ambientato ai giorni ...