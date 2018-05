huffingtonpost

: Da #Gourmandia a Taste, il food è servito. E raccontato! - _bufale_ : Da #Gourmandia a Taste, il food è servito. E raccontato! -

(Di venerdì 11 maggio 2018) Storie di chef e di sapori condiscono l'Italia in questo weekend di mezza primavera. Torna domani negli spazi dell'ex Filanda di Santa Lucia di Piave a Treviso,- Le Terre Golose del Gastronauta, il salone dedicato alla cultura del cibo e alle eccellenze gastronomiche ideato da Davide Paolini.Fino a lunedì (14 maggio) si alternano sul palco cuochi diversi per una serie di approfondimenti dedicati alla cucina non convenzionale, ovvero una proposta di fareche vuole dare uno strappo alle regole della tradizione, esplorando nuovi ingredienti e modi di cucinare.Scopo della rassegna, infatti, quello di raccontare la ricerca e l'innovazione attraverso i piatti e le storie di grandi nomi della ristorazione italiana, ospiti dell'evento. Tra i protagonisti della tre giorni trevigiana, domani (sabato) alle 16 Giuliano Baldessari, chef del ristorante Aqua Crua di Barbarano ...