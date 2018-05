Cromo presenta Oro Cromato | un album poliedrico dopo la hit Italieno | al via l’instore

optimaitalia

: Cromo presenta #OroCromato, un album poliedrico dopo la hit Italieno: al via l'instore tour - OptiMagazine : Cromo presenta #OroCromato, un album poliedrico dopo la hit Italieno: al via l'instore tour -

(Di venerdì 11 maggio 2018)Oro, il suod'esordio. Lo definisce un disco, l'obiettivo era quello di renderlo "differente da canzone a canzone e penso di esserci riuscito perché non viene ripresa neanche una melodia".Orovede la luceil successo della hit, certificata disco d’oro per le vendite con oltre 5 milioni di streams. L'è anticipato dal singolo Ci Siamo, prodotto da Yung Snapp. La clip ufficiale vede la regia di Enea Colombi, uno dei più affermati giovani registi della scena urban italiana.A proposito della lavorazione di Ororacconta di aver lavorato con diversi produttori di rilievo, "in modo da costruire una base totalmente diversa da canzone a canzone ma che creasse un tappeto di continuità".Trattandosi del suo progetto discografico d'esordio, l'intenzione era quella di far vedere ai fan tutti i suoi lati in ...