Cristicchi a Romena | le prime escursioni della stagione e Bimbimbici | ecco la mappa del

arezzonotizie

: È ancora possibile iscriversi al convegno del 12-13 maggio La debolezza è la tua forza”. Tra gli ospiti sabato sera… - romenapieve : È ancora possibile iscriversi al convegno del 12-13 maggio La debolezza è la tua forza”. Tra gli ospiti sabato sera… -

(Di venerdì 11 maggio 2018) Per questa ragione arriva "Tortaia in festa" che propone un intenso calendario di appuntamenti per tutte le età con spettacoli, esibizioni, giochi, tornei, camminate e presentazioni di libri.