Cremona | capotreno aggredito dopo lite su figlio disabile Il padre a Pomeriggio 5

Cremona : prende a calci e pugni il capotreno che aveva discusso con la moglie : Il ferroviere stava aspettando una pedana speciale per poter far salire a bordo il figlio disabile della donna, che offesa lo ha caricato da sola per poi avvertire il marito che ha atteso il ...

Cremona - capotreno aggredito in stazione : calci e pugni in faccia : Il controllore di un treno arrivato stasera alla stazione di Cremona e' stato aggredito a pugni e calci . A picchiare il ferroviere sarebbe stato un pizzaiolo cremonese la cui moglie aveva discusso ...

Cremona - picchia capotreno che aveva discusso con la moglie : Arrivati da Roma a Milano, madre e figlio disabile di 10 anni hanno cambiato binario per prendere la coincidenza per Cremona, ma il treno era in partenza con le porte già chiuse. La mamma ha picchiato ...