Così gli Stati Uniti usano il pretesto della sicurezza per combattere la guerra

Tagli alle accise sul gasolio? 'Così si tagliano solo le possibilità di far ripartire l'economia' : Carlo Cottarelli, ex commissario alla Spending review del governo Renzi, e Mauro Marè, professore ordinario di Scienza delle finanze e consigliere del ministro per l'Economia e le finanze Pier Carlo ...

Tagli alle accise sul gasolio? 'Così si tagliano solo le possibilità di far ripartire l'economia' : Forse nelle prossime settimane il nostro Paese potrebbe avere un Esecutivo che eviti un nuovo ricorso alle urne. Un traguardo che moltissimi si augurano venga raggiunto, a iniziare dal presidente di ...

Vas Onlus preoccupata per l'uso elevato di pesticidi e di erbicidi in Puglia che potranno causare danni all'ecosistena e all'economia della ... : ...//temi.repubblica.it/micromega-online/xylella-dalla-scienza-piu-dubbi-che-certezze/?refresh_ce, per imporre delle misure fortemente invasive' E rileviamo che di queste azioni è responsabile 'l'...

Elezioni a luglio - Biancofiore (Forza Italia) : “Così vince il M5s - al Sud non hanno soldi per andare in vacanza” : Scivolone di Micaela Biancofiore a La7: la proposta di Salvini di andare alle urne a luglio secondo la parlamentare forzista sarebbe una pessima idea, perché sarebbe un vantaggio solo per Di Maio: "A luglio il Nord va in vacanza, non alle urne". E i meridionali? "Al Sud non si possono permettere di andare in vacanza e chi ha votato il Movimento 5 Stelle è proprio il Sud".Continua a leggere

Putin ha una nuova limousine made in Russia/ Foto : la Nami Kortezh - Così solletica l'orgoglio di un popolo : Putin ha una nuova limousine tutta russa: addio alla Mercedes. Foto: ecco la Nami Kortezh, 6 anni di sviluppo pe realizzare la nuova auto del presidente, vistasi ieri per la prima volta(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 16:06:00 GMT)

Quel maggio del 68. 'Voglio una bici' - e Così Gigi Sgarbozza vinse una tappa al Giro : Direttore sportivo: Gastone Nencini, troppo bravo per vivere in questo mondo, ero suo tifoso quando correva, ero suo tifoso anche quando dirigeva. Si campava un po' con lo stipendio, poco più alto di ...

Bollette del telefono : Così gli operatori "ingannano" i clienti : Altro esempio di questa politica poco chiara, il 'tutto incluso'. Alcuni operatori non parlano infatti dei costi aggiuntivi per chiamate da linea fissa. La Vodafone, poi, prevede un costo di 0.40 ...

L'intelligenza artificiale ti legge negli occhi : Così riconosce la tua personalità : Messo a punto un algoritmo, che grazie all'apprendimento automatico, è in grado di capire chi siamo analizzando i movimenti oculari

“Ho perso 30 chili”. Giovanni Ciacci svela la sua dieta. Se credevate che fosse diventato un figurino solo per merito di Ballando con le stelle - sbagliavate. Ecco cosa ha mangiato (e cosa ha abolito) per dimagrire Così tanto. Lo copiamo? : Ma che dieta ha fatto Giovanni Ciacci per dimagrire così tanto? Vi siete accorti? Il costumista di Detto fatto ora ha un fisico asciutto e tonico e tutti si chiedono cosa sia successo. Intanto vi informiamo che Ciacci ha perso ben 30 chili: un obiettivo pazzesco. Come ha fatto? Beh, senza dubbio il merito è in parte di Ballando con le stelle: gli allenamenti continui con Raimondo Todaro, gli esercizi, il movimento lo hanno aiutato a bruciare e a ...

Andrea Damante-Guendalina Canessa : botte da orbi sui social : un putiferio. Fan increduli - se le sono dette di tutti i colori davanti a migliaia di utenti. Uno scontro Così non si era mai visto : tutta la vicenda e le loro parole : Il social come un ring. Da una parte Andrea Damante, nell’altro angolo, la sfidante Guendalina Canessa. botte da orbi, come si direbbe. Solo verbali, certo, ma la sfida ha tenuto incollati moltissimi fan ai rispettivi profili dei loro beniamini. Sì, perché continua a far discutere la fine della storia d’amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Dopo la bufera online sui presunti tradimenti di lui e l’affondo di lei ...

La prof "bulla" : lo studente dorme in classe - lei lo sveglia Così : A quanto pare non sono soltanto studenti e genitori a compiere gesti sconsiderati in classe: anche i professori talvolta – magari esasperati dalle mancanze degli studenti – possono assumere comportamenti non proprio ortodossi....

VERONICA MAYA / E il marito Marco Moraci - "dicevo : meraviglioso - ma con uno Così mai nella vita" (Domenica In) : VERONICA MAYA, la donna è a lavoro con il progetto Weekend d'Italia. Cosa racconterà nel salotto di Rai Uno questo pomeriggio? Grande attesa anche per Tennis & Friends. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 17:01:00 GMT)

“Ridotto Così!”. Claudio Rubicondi - la rivelazione su Rossano. Un doloroso dramma famigliare che nessuno poteva neanche lontanamente immaginare. Al centro della storia - ancora lei - Ivana l’ex signora Trump : nessuno se lo aspettava. E di sicuro le parole di Claudio Rubicondi faranno discutere non poco. Papà di Rossano, ex concorrente dell’Isola dei Famosi conosciuto per il suo legame con Ivana Trump, ha parlato del figlio e un velo di tristezza è sceso sul suo viso. Al di là dei convenevoli, dei sorrisi di circostanza e delle frasi sviolinate sui giornali patinati la situazione famigliare sarebbe a dir poco disastrosaRossano non si parla con ...

Hawaii : ecco perché l’eruzione del vulcano Kilauea rende gli esperti Così nervosi : Un pesante flusso di lava che si muove tra gli alberi: non è esattamente l’improvvisa esplosione che molti si aspettano quando sentono parlare di eruzione vulcanica. Ed è proprio per questa precisa ragione che questo “è il tipo di eruzione che rende nervosi i vulcanologi”, dichiara Erik Klemetti, vulcanologo della Denison University.-- In questo momento, il Servizio Geologico americano (USGS) sta studiando le 6 spaccature che si sono aperte, ...