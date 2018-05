Corte conti : Buscema - contro sprechi maggiore razionalità su spese : Palermo, 11 mag. (AdnKronos) - "Bisogna spingere con maggiore razionalità sulle spese della pubblica amministrazione". Così, il Presidente della Corte dei conti, Angelo Buscema, parlando con i giornalisti a Palermo degli sprechi della pubblica amministrazione. "Sono problemi legati anche a una disci

Corruzione : Buscema - Corte conti può rappresentare un antidoto : Palermo, 11 mag. (AdnKronos) - "La Corruzione ha delle radici che minano l'aspetto morale della gestione pubblica e la Corte dei conti può costituire un antidoto contro la Corruzione". Lo ha detto il Presidente della Corte dei conti Angelo Buscema parlando con i giornalisti a Palermo. La 'ricetta' d

Palermo : Mattarella a cerimonia per 70 anni Corte conti : Palermo, 11 mag. (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato alla Società siciliana per la Storia Patria di Palermo per partecipare all’incontro sui 70 anni della Corte dei conti in Sicilia. Ad accoglierlo, tra gli altri, il sindaco Leoluca Orlando, il Presidente della Regione Nello Musumeci, il Prefetto Antonella De Miro, il Presidente della Società Storia Patria Gianni Puglisi. La sessione introduttiva ...

'missione in cina' : tutto regolare secondo la Corte dei conti : ... non può integrare alcuna ipotesi di responsabilità amministrativo contabile, così configurando in capo all'organo di governo regionale la piena titolarità del potere di valutazione politica in ...

RIFORMA PENSIONI/ Legge Fornero - Bankitalia e Corte dei Conti : non va toccata (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Legge Fornero, Bankitalia e Corte dei Conti: non va toccata. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 10 maggio(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 12:22:00 GMT)

Def : monito da Corte dei Conti e Istat. Preoccupa stallo politico e dazi USA : Il Documento di economia e finanza (Def) è al centro del dibattito. Sul tema, il Presidente della Corte dei Conti Angelo Buscema, è intervenuto in audizione davanti alle Commissioni speciali di Camera e Senato attraverso un corposo monito: “Non sottovalutare la precarietà dell’assetto del nostro sistema fiscale che, in questi anni segnati dall’urgenza di reperire risorse nell’immediato ai fini del riequilibrio dei Conti pubblici, si è ...

Corte dei Conti : attenti a spending - rischio ricade sui cittadini : Un nuovo round di spending review "richiede che vengano adottate scelte selettive in assenza delle quali è a rischio di un graduale spostamento della spesa verso quella a carico dei cittadini". Lo ...

Def - Corte dei Conti : “Per recuperare risorse il fisco si è allontanato dai principi a cui deve ispirarsi. Serve equità” : Attenzione a “non sottovalutare la precarietà dell’assetto del nostro sistema fiscale che, in questi anni segnati dall’urgenza di reperire risorse nell’immediato ai fini del riequilibrio dei Conti pubblici, si è progressivamente allontanato dai principi di fondo cui esso doverebbe ispirarsi”. E’ il giudizio del presidente della Corte dei Conti Angelo Buscema, audito sul Documento di economia e finanza davanti alle commissioni ...

Contro una Corte dei Conti sovranista : Si è aperta con una requisitoria fiume di oltre tre ore del procuratore Massimiliano Minerva la prima udienza del caso dei derivati Morgan Stanley. La procura della Corte dei Conti " con l'adesione ...

Derivati sul debito : a processo Morgan Stanley - Grilli e Siniscalco. Corte dei Conti : “Denaro pubblico gestito come privato” : Il ministero dell’Economia ha mostrato “ignoranza e sottovalutazione” dei rischi nella gestione dei rapporti con Morgan Stanley. E ha “gestito denaro pubblico come se fosse privato”. Così tra fine 2011 e inizio 2012 la banca d’affari ha chiesto e ottenuto, senza che il Tesoro si opponesse, problemi il rispetto di una clausola di estinzione anticipata di un derivato sul debito pubblico. Una scelta costata miliardi di ...

Scuola : Corte conti - sì nuovo contratto : ANSA, - ROMA, 17 APR - La Corte dei Conti ha certificato l'ipotesi di rinnovo del contratto del comparto del settore Istruzione e Università - che comprende Scuola, Università, Alta formazione ...

Pa : ok Corte conti a contratto Scuola : Roma, 17 apr. (AdnKronos) – Via libera dalla Corte dei Conti, secondo quanto si apprende, al rinnovo contrattuale per i dipendenti pubblici di Scuola, enti di ricerca, università, accademie e conservatori. L’atteso contratto riguarda oltre 1,2 milioni di lavoratori e porterà ad aumenti in busta paga di 85 euro medi mensili. è il secondo ccnl del pubblico impiego che è stato certificato dalla Corte dei Conti dopo quello degli statali. ...

