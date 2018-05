Corea del Nord all' ONU | niente più lancio di missili

Corea del Nord : Guterres ottimista su accordo nucleare con USA : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Corea del Sud, un'app contro gli smartphone zombie: dopo 5 passi bloccherà il telefonino Negli ultimi anni a Seul sono raddoppiati gli incidenti in cui il cellulare ha avuto un ruolo centrale e nel 40% dei casi la persona coinvolta aveva meno di 20 anni

Tutto deciso per vertice Usa-Corea del Nord. Trump : 'faremo un grande accordo' : Con il leader nordcoreano Kim Jong-un 'faremo un grande accordo' per il bene del mondo ha poi aggiunto Trump in un tweet successivo. 'Incontrerò Kim per assicurare un futuro di pace e prosperità al ...

Corea del Nord : il test nucleare di settembre 2017 ha fatto collassare una montagna : Il test nucleare sotterraneo condotto in Corea del Nord il 3 settembre 2017 ha provocato il collasso del monte Mantap: lo dimostrano immagini catturate con i satelliti radar TerraSAR-X e ALOS-2, combinate con dati sismici da un team internazionale guidato dall’Università Tecnologica di Nanyang, a Singapore. I risultati, pubblicati su Science, mostrano che la montagna si è spostata di 3,5 metri e si è abbassata di 0,5 metri. I ricercatori ...

Corea del Nord - Kim Jong-Un faccia a faccia con Donald Trump il 12 giugno a Singapore : ... naturalmente via Twitter , aggiungendo un mini commento: 'Kim Jong-Un e io cercheremo di trasformarlo in un momento davvero speciale per la Pace nel Mondo'.

