CONTRATTO LEGA-M5S I buchi nell' acqua di flat tax | reddito di cittadinanza e pensioni

M5S-Lega - sintonia sul programma. 'Si va verso un premier terzo. Conflitto di interessi nel CONTRATTO' : ' Piena sintonia '. Dopo aver registrato in mattinata p assi avanti in serata è una nota congiunta a fare il punto delle trattative fra Movimento 5 stelle e Lega sulla formazione del nuovo governo. I ...

M5S-Lega - sintonia sul programma. «Si va verso un premier terzo. Conflitto di interessi nel CONTRATTO» : «Piena sintonia». Dopo aver registrato in mattinata passi avanti in serata è una nota congiunta a fare il punto delle trattative fra Movimento 5 stelle e Lega sulla formazione del...

Governo - M5s-Lega : c'è base CONTRATTO - piena sintonia sul metodo : "Con l'incontro di oggi sono state gettate le basi per scrivere un contratto di Governo tra M5s e Lega contenente i punti programmatici da realizzare per il Paese. Si è trattato di un incontro molto ...

Governo M5s Lega - ultime notizie CONTRATTO di programma/ Fratelli d'Italia sostiene Di Maio e Salvini? : Di Maio e Salvini preparano la squadra di Governo: incontri e riunioni ad oltanza. Meloni sostiene M5s e Lega? “Sei punti irrinunciabili”, fa sapere Fratelli d'Italia. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 20:41:00 GMT)

M5s-Lega - Bonafede : “Margini di convergenza importanti - sabato nuovo incontro per scrivere CONTRATTO” : “Fra due giorni, sabato pomeriggio dopo che avremo rielaborato in maniera un po’ più dettagliata e approfondita quello che ci siamo detti oggi ci rincontreremo per cominciare con la redazione definitiva del contratto di governo”. Lo dice in un video pubblicato su Facebook Alfonso Bonafede, che ha partecipato con la delegazione M5s al tavolo con la Lega sul programma. “Il tavolo in cui si riunivano sia parlamentari della ...

M5S-Lega - vertice per il CONTRATTO di governo. Di Maio e Salvini saranno ministri : L’opzione premier tecnico resta dibattuta perché sia Lega che M5S preferiscono una figura politica, ma si fa strada l’ipotesi di un presidente del Consiglio “terzo”. In mattinata incontro tra i due leader alla Camera: «Significativi passi avanti su composizione e premier». I due partiti chiedono a Mattarella tempo fino a lunedì. Nel pomeriggio riunione tecnici Lega-Cinque Stelle. Meloni:?sostegno Fdi dipende dal nome del premier...

M5S-Lega - vertice per il CONTRATTO di governo. Salvini : o si chiude o si vota : L’opzione premier tecnico resta dibattuta perché sia Lega che M5S preferiscono una figura politica, ma si fa strada l’ipotesi di un presidente del Consiglio “terzo”. In mattinata incontro tra i due leader alla Camera: «significativi passi avanti su composizione e premier». I due partiti chiedono a Mattarella tempo fino a lunedì. Nel pomeriggio riunione tecnici Lega-Cinque Stelle...

Governo Lega-M5s - Salvini-Di Maio : riunione in corso/ Diretta live : “Tema immigrazione parte del CONTRATTO” : Governo Lega-M5s, Berlusconi dà via libera a M5s e Lega: Di Maio e Salvini trattano su premier e programmi, "significativi passi avanti". Le ultime notizie: il nodo delle nomine(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 17:01:00 GMT)

Vertice M5S-Lega per CONTRATTO di governo. Totopremier : in lizza Giorgetti - Giovannini e Bongiorno : L’opzione premier tecnico resta dibattuta perché sia Lega che M5S preferiscono una figura politica, ma si fa strada l’ipotesi di un presidente del Consiglio “terzo”. In mattinata incontro tra i due leader alla Camera: «significativi passi avanti su composizione e premier». I due partiti chiedono a Mattarella tempo fino a lunedì. Nel pomeriggio riunione tecnici Lega-Cinque Stelle...

GOVERNO M5S-LEGA - DI MAIO-SALVINI : INCONTRO IN CORSO/ Diretta live : prima riunione su CONTRATTO e programma : GOVERNO Lega-M5s, Berlusconi dà via libera a M5s e Lega: Di Maio e Salvini trattano su premier e programmi, "significativi passi avanti". Le ultime notizie: il nodo delle nomine(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 16:01:00 GMT)