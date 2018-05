Conte | ' Futuro? Non tocca a me giudicare il momento del Chelsea'

Chelsea - Conte vicino all'addio : 'Futuro? Non decido io' : TORINO - 'Futuro? Questo non è il mio compito, c'è un club per giudicare la situazione e prendere la decisione migliore '. Così Antonio Conte , manager del Chelsea, ha parlato del suo futuro dopo il ...

Chelsea - Conte : 'Il mio futuro? Me lo chiedete dalla prima partita' : LONDRA - ' Il mio futuro? Me lo state chiedendo dalla prima partita contro il Burnley. È strano avere la stessa domanda in ogni conferenza stampa. La mia risposta è la stessa. Ho un contratto con il ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “Sono Contenta di gareggiare nella velocità. Futuro nei 200 sl? Se avrò voglia e…” : Federica Pellegrini, i 200 stile libero ed il Futuro in vasca. Questi i temi sviscerati nella lunga ed interessante intervista concessa dalla campionessa di Spinea al Corriere dello Sport. L’azzurra, prossima ad affrontare gli Assoluti di Riccione (10-14 aprile), con la solita schiettezza, ha affrontato gli aspetti relativi all’attualità. “Da velocista come ci si sente? Come un’italiana in un Paese straniero. Molte cose ...

Chelsea in grande difficoltà : Conte parla del futuro : Pesante sconfitta per il Chelsea davanti al pubblico amico contro il Tottenham, qualificazione in Champions League sempre più lontana. Ecco le parole di Conte al termine del match: “Se serve un miracolo? Sicuramente otto punti a sette giornate dalla fine sono tanti, vedendo anche le squadre che ci precedono – ha ammesso il manager italiano a Sky Sport -. Non è semplice, noi sapevamo che sarebbe stato difficile e ne abbiamo avuto la ...

GIGIO DONNARUMMA/ Contestazione dei tifosi alle spalle ma futuro incerto al Milan (E poi c'è Cattelan) : GIGIO DONNARUMMA a E poi c'è Cattelan: il portiere del Milan sarà ospite nel programma condotto da Alessandro Cattelan e in onda su Sky Uno.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 12:12:00 GMT)