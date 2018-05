CONSULTA DEI NEBRODI Resoconto dell' attività

La serrata dei politici e le CONSULTAzioni asfittiche di Mattarella : La penosa crisi politica a cui assistiamo attoniti si consuma tutta all'interno di un circuito politico autoreferenziale: per il quale "i problemi del paese" sono essenzialmente i suoi problemi. Ad esempio Renzi. L'altro giorno è andato in tv per dire due cose.Primo. Mi rifiuto di prendere in considerazione ogni ipotesi di (partecipazione del Pd a un) governo, a prescindere dai suoi scopi programmatici. Ovvero: non mi interessa se ...

Cosa c'è da aspettarsi dalle CONSULTAzioni di lunedì. Le ipotesi dei giornali : Il Pd trova un compromesso che scongiura l’immediata resa dei conti e la spaccatura interna, ma rinvia la partita di qualche settimana. Il Quirinale perde le staffe e compie un passo con pochi precedenti nella storia della Repubblica: se lunedì, al terzo giro di consultazioni, non uscirà una vera formula di governo, Mattarella farà da sé e nominerà un governo lontano dai partiti, super partes, e se ...

Lunedì nuove CONSULTAzioni - Mattarella : posizioni dei partiti immutate - : Il Capo dello Stato vuole verificare se le forze politiche abbiano altre prospettive di maggioranza, oltre quelle tramontate nelle ultime settimane, per formare il nuovo Governo

Mattarella in pressing : lunedì CONSULTAzioni in un giorno. «Valuterò proposte dei partiti» : Il Capo dello Stato in cerca di una soluzione di governo: «A distanza di due mesi le posizioni di partenza dei partiti sono rimaste invariate. Non è emersa alcuna prospettiva di maggioranza»...

Lunedì nuove CONSULTAzioni in un giorno - Mattarella : “Per valutare altre proposte dei partiti” : «A distanza di due mesi le posizioni di partenza dei partiti sono rimaste immutate. Non è emersa alcuna prospettiva di maggioranza di governo. Nei giorni scorsi è tramontata anche la possibilità di una intesa tra il M5s e il Pd.Il presidente Mattarella svolgerà nuove consultazioni, in un’unica giornata, quella di Lunedì, per verificare se i partiti...

CONSULTAzioni - il teatro dei Burattini : Mai come nelle ultime settimane appare appropriata la figura retorica che definisce “Teatrino della politica” quanto sta accadendo in Italia. Il bene del Paese – avere cioè un Esecutivo nelle sue piene funzioni, anche di indirizzo politico – viene sottomesso a interessi di gruppi di potere, beghe interne a partiti e partitini, sfrenate ambizioni personali. Soprattutto, il bene del nostro Paese viene stracciato dalle mattane ...

CONSULTAzioni - Salvini : 'Confidiamo che M5s superi politica dei no' | : Ripresi i colloqui della presidente del Senato Casellati per verificare la possibilità di un esecutivo. A Palazzo Giustiniani per primo il centrodestra. Il leader della Lega al M5s: "Mi auguro che si ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 aprile : Dopo la domenica dei veti incrociati e delle fumate nere - scontato il fallimento anche del secondo giro di CONSULTAzioni : Il centrodestra Il “vertice inutile” di Arcore per il terzo giro a fine mese Salvini-Meloni contro Silvio: “Nessun accordo con Renzi & C”. La strategia: prendere tempo di Fabrizio d’Esposito Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio W la squola. “BUONA PASCQUA A TUTTI” (Roberto Caon, deputato FI, Twitter, citato da www.nonleggerlo.it, 31.3). E poi dicono che 5Stelle e Forza Italia sono incompatibili. I moderati/1. “M5S nuoce alla ...

CONSULTAzioni - il giorno dei grandi partiti. Di Maio : al governo vada chi è legittimato dal popolo : Il leader 5 Stelle: "Proponiamo un contratto di governo alla tedesca sia alla Lega sia al Pd per una maggioranza e un governo di cambiamento". Si è chiusa con il Movimento 5 Stelle la seconda giornata di incontri al Quirinale per la formazione del nuovo esecutivo. Il Capo dello Stato ha visto la delegazione del Pd, guidata da Maurizio Martina e quella di Forza Italia, guidata da Silvio Berlusconi. A chiusura della mattinata, la Lega

CONSULTAzioni - il giorno dei grandi partiti. Al Quirinale entra nel vivo la partita del governo : Al via la seconda giornata di incontri al Quirinale per la formazione del nuovo esecutivo. Il Capo dello Stato ha visto la delegazione del Pd, guidata da Maurizio Martina e quella di Forza Italia, guidata da Silvio Berlusconi. Chiude la mattinata, la Lega. Si riprende poi nel pomeriggio, alle 16,30 con il M5s