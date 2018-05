Concerti degli Slayer in Italia | al Forum di Assago per il tour d’addio | biglietti in

Svelata la scaletta degli U2 per i Concerti 2018 con tante rarità nella prima data dell’Experience+Innocence Tour (video) : La scaletta degli U2 per i concerti 2018 è stata ufficializzata con la prima data dell'Experience+Innocence Tour in scena il 2 maggio al Bok Centre di Tulsa Oklahoma. Con uno spettacolo altamente tecnologico che permette al pubblico attraverso una app di sperimentare la realtà aumentata, gli U2 hanno dato il via alla prima leg del Tour, che li vedrà impegnati in Nord America per 15 concerti prima di raggiungere l'Europa in autunno, a ottobre ...

Concerti degli Editors in Italia - annunciata una nuova data a Torino : biglietti in prevendita : I Concerti degli Editors in Italia continuano. Dopo la leg nei palasport, il gruppo di Tom Smith è pronto a tornare nel nostro Paese per un'altra grande data che terranno nell'ambito del ToDays Festival del capoluogo piemontese. L'arrivo degli Editors alla kermesse è previsto per il 26 agosto, con biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. Il costo del biglietto è fissato in 25 €, senza che vi siano conteggiati i ...

Il ritorno degli One Direction - per Liam Payne la reunion con 5 Concerti in un unico evento : “Magari canterò Sign Of The Times di Harry Styles” (video) : Il ritorno degli One Direction potrebbe essere più vicino di quanto pensiamo. Negli ultimi giorni, diverse indiscrezioni hanno fatto capolino sul web, ipotizzando la futura reunion della band a breve. A mandare in visibilio i fan degli One Direction ci ha pensato proprio Liam Payne, durante alcune interviste delle ultime ore per la promozione del suo nuovo singolo Familiar con J Balvin. Il cantante ha raccontato durante un'intervista alla BBC ...